“El objetivo va a ser el mismo. Vamos a tratar de protagonizar, atacar, jugar en campo rival, no especular y que el déficit que pudiéramos tener que resolver podamos hacerlo”, dijo.

Bielsa reconoció el “peso muy, muy grande” de cada partido de Eliminatorias, y asumió la responsabilidad de la derrota en Ecuador, donde consideró que el rendimiento físico con respecto al encuentro con Chile “fue un 30% más bajo”.

“Era un partido que estábamos en condiciones de ganar, pero que no merecimos ganar. No fue una injusticia no haberlo ganado. Fue justo que el rival haya ganado”, sostuvo.

Consultado sobre la preparación para jugar contra Brasil, Bielsa subrayó que Uruguay está a la altura.