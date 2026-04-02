Rusia prepara envío de un segundo barco petrolero a Cuba

Rusia enviará un segundo petrolero a Cuba, sometida a un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos, declaró este jueves el ministro de Energía ruso. El petrolero ruso “Anatoly Kolodkin”, con 730.000 barriles de crudo, atracó el martes en el puerto de Matanzas, al este de La Habana. Fue la primera carga de petróleo en llegar a Cuba desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela seis días antes. Hasta entonces Caracas era el proveedor clave. Lea también: Buque petrolero ruso desafía sanciones de EE. UU.: se acerca a Cuba en plena crisis energética

“Un buque de la Federación Rusa ha atravesado el bloqueo. Ahora se está cargando un segundo”, dijo este jueves el ministro ruso Serguéi Tsivilev, citado por los medios estatales de su país. El vice primer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva, de visita de trabajo en Rusia, afirmó el miércoles que La Habana y Moscú iniciaron gestiones “para lograr una estabilidad en el suministro de combustible” a la isla y exploraron oportunidades de colaboración en el sector energético. “Hemos avanzado en conversaciones para incrementar la participación de empresas rusas en la exploración y producción de petróleo en nuestro país” y “en proyectos para la producción de electricidad con fuentes renovables de energía”, comentó Pérez-Oliva al canal RT después de una reunión con funcionarios y empresarios rusos en San Petersburgo. Puede leer: Cuba y su socialismo están en crisis sin retorno, pero ante presión de EE. UU. descarta cambios en su sistema político Cuba atraviesa una profunda crisis energética que ha provocado apagones frecuentes, un drástico racionamiento de combustible y la disminución del transporte público. “No dejaremos a los cubanos en apuros”, afirmó Tsivilev a periodistas rusos, en la misma línea de las declaraciones recientes del Kremlin y del ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó poco antes de la llegada del primer petrolero a la isla comunista que el “tema se había planteado de antemano” con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump permitió que Rusia suministre crudo a Cuba a pesar del embargo. El domingo el mandatario republicano declaró que no le plantea “ningún problema” que Rusia envíe petróleo a Cuba, tras haber impedido la llegada a la isla de crudo venezolano y también de otros países como México, bajo amenaza de aranceles. “Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo. Siga leyendo: ¿Movida estratégica de Trump? Las razones detrás de la llegada de buque ruso con crudo a Cuba Bloque de preguntas y respuestas