Rusia prepara envío de un segundo barco petrolero a Cuba

Rusia enviará un segundo petrolero a Cuba, sometida a un bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos, declaró este jueves el ministro de Energía ruso.
El petrolero ruso “Anatoly Kolodkin”, con 730.000 barriles de crudo, atracó el martes en el puerto de Matanzas, al este de La Habana.
Fue la primera carga de petróleo en llegar a Cuba desde el 9 de enero, cuando México entregó un cargamento tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela seis días antes. Hasta entonces Caracas era el proveedor clave.
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