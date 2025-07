Llegó a Inglaterra. Entrenó con el City. No lo dejaron, sino que decidieron prestarlo al Deportivo La Coruña de España. Disputó 19 partidos. No le fue bien. Luego fue al Girona, donde jugó dos encuentros: tampoco brilló como se esperaba. La historia se repitió en Portimonense, Lommel, Kortrijk, Troyes, Konyapor y Tenerife.

El domingo 27 de julio del 2025, Marlos Moreno firmó contrato con Atlético Nacional. El extremo antioqueño regresó al equipo de sus amores. Los aficionados se mostraron contentos. Tienen el recuerdo del gran jugador que fue. Sin embargo, ahora es un hombre diferente. En lo personal es más maduro. No solo en el rostro, que ya no tiene la expresión juvenil de antes, sino en la forma de ser.

Moreno sobrellevó la soledad con llamadas telefónicas de más de cuatro horas. También llevando a sus familiares a pasar vacaciones con él. Alguna vez tuvo 14 personas en su casa. Pero cuando volvían, él se quedaba solo, triste. Tuvo depresión. No se encontraba. “Buscaba razones para sentirme bien, pero no encontraba”.

Eso le ayudó a recuperarse. Sin embargo, también sintió el coletazo de los vacíos en la formación que hay en el fútbol colombiano, que desde hace un tiempo entrenadores preparados intentan acabar . “Cuando llegué a España me di cuenta de que no tenía la preparación táctica suficiente. Yo solo sabía hacer la banda. Allá me pedían que cortara el juego, que fuera al medio. Yo no tenía esa información. Eso fue como estrellarme contra una pared”, agregó.

Marlos, quien dijo que no se excusaba en las cosas que había vivido porque estas lo formaron, también aseguró que hubo momentos en los que las alineaciones que utilizaban los técnicos de los equipos donde jugó no lo beneficiaron. Además, hubo otros factores como los cambios de entrenadores también lo perjudicaron. “En el Tenerife me pidió un técnico y cuando lo cambiaron el que llegó no me puso mucho. Al final me adapté a él y terminé jugando, pero eso pasó varias veces”, concluyó.