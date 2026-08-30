¿El Marlos de la Libertadores? El mensaje de Moreno que ilusiona a los hinchas de Nacional tras doblete ante Alianza

Marlos Moreno es en la actualidad uno de los jugadores de mejor rendimiento en el fútbol colombiano.
Con su desequilibrio, gambeta y goles, hace recordar su versión de 2016, cuando fue protagonista de Atlético Nacional en la conquista de la Copa Libertadores.
El sábado en la noche, en Valledupar, el atacante fue una de las figuras del cuadro verdolaga en la goleada 5-1 ante Alianza, al que le marcó doblete.
Lea: Nacional volvió a sonreír: goleó 5-1 a Alianza y mostró evolución en la idea de Lucas González. Vea los goles
Desde su regreso a la institución en 2025, el delantero antioqueño ha venido recuperando su nivel, algo que genera alegría en un momento en el que Nacional busca volver a ser protagonista.
Días antes, contra Cali, Moreno había tenido una actuación sobresaliente gracias a su fuerza y velocidad para zafarse de la marca de varios rivales. Anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo 2-1 en el Atanasio Girardot. A la vez, ya había convertido en la victoria 3-0 como visitante contra Jaguares, en Montería.