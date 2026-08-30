Murió Peter Cullen, la icónica voz de Optimus Prime en Transformers

Peter Cullen, actor conocido principalmente por poner voz a Optimus Prime en la saga Transformers, ha fallecido el 26 de agosto a los 85 años en su residencia de Los Ángeles, California.
“Peter Cullen falleció en paz, rodeado de su querida familia y arropado por el cariño de sus muchos amigos y de los innumerables fans que tenía en todo el mundo”, expresaron los familiares del actor en un comunicado a TMZ. “Su familia pide que honremos su extraordinario legado sirviendo a nuestras comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad. Y que recordemos siempre: ‘hay que ser lo bastante fuerte para ser amable’”, concluye el texto.
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