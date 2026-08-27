Lucas González, prudente tras el triunfo de Nacional contra Cali: “La construcción del equipo nunca termina”

El Atlético Nacional de Lucas González llegó a su primer partido como local en la Liga Betplay 2026-2 sin convencer del todo, a pesar de conseguir 3 triunfos en las primeras 4 salidas del “Rey de Copas” en el campeonato local. Contra el Deportivo Cali y ante su público, el conjunto antioqueño mostró mejoría en su juego e incluso supo aguantar el resultado jugando con 10 hombres tras la expulsión de Matheus Uribe. Al final, Nacional se impuso 2-1 con una buena actuación de jugadores que no arrastraban un nivel superlativo como Edwin Cardona y Marlos Moreno. Este último dio la asistencia para el primer gol que anotó Andrés Sarmiento y liquidó el pleito anotando el segundo tras dejar en el camino con una gambeta al jugador del Cali, José Caldera. Para el “Azucarero” descontó Nicolás Benedetti. Entérese: En vivo | Atlético Nacional (2) - Deportivo Cali (1): Nicolás Benedetti marca para el visitante

¿Qué dijo Lucas González en rueda de prensa?

Después de la victoria el pasado domingo 23 de agosto contra Fortaleza en Bogotá, González mencionó que el equipo no está ni al 20% de lo que él desea, admitiendo que no tuvieron su mejor partido en la capital de la República y que aún había cosas por replantear. Ahora, con una nueva victoria y un juego más fluido, el técnico verdolaga mantiene los pies en la tierra. “La construcción del equipo nunca termina, en la cabeza del entrenador siempre hay cosas para mejorar. Desde el punto de vista del carácter, ya somos un equipo, vivimos comportamientos de esfuerzo, disciplina y eso me pone muy contento. Jugar tanto tiempo con diez jugadores y mantener el orden es destacable, además, nuestra hinchada se sintió como ese jugador que nos faltó en el segundo tiempo”, afirmó el entrenador de Nacional. Lea también: Kevin Viveros se fue de Nacional y la rompió: no es el único al que le pasó El técnico verdolaga se enfrentó a un reto importante cuando Matheus Uribe vio la doble amarilla al minuto 52, dejando al Verde Paisa con un jugador menos por más de media hora en el terreno de juego. Rápidamente, González tocó el equipo con la entrada de Felipe Marín, un volante de marca, y Milton Casco, lateral izquierdo. “El segundo tiempo jugamos con 10 muchos minutos, es normal que el dominio del partido por parte del equipo baje. Después del minuto 20 del segundo tiempo, entendimos que debíamos aprovechar la tenencia para estar lejos de nuestra portería. Estamos cada vez más cerca del fútbol que queremos ver, veo señas e identidad en el equipo”, puntualizó Lucas.

Sobre el Deportivo Cali también habló

“Al rival lo analizamos siempre antes de enfrentarlo, aunque yo dé la cara acá, tengo un staff muy bueno, muy competente. Encontramos alternativas para contrarrestar a este Cali y sacar ventajas. Tienen a un excelente entrenador que ha sido campeón con varios equipos y tuvo una buena inversión”, dijo el director técnico. Lucas dejó claro que no se han enfocado mucho en los entrenamientos en mejorar la salida con el arquero. Es uno de los aspectos a mejorar según el nuevo monarca paisa. En otras noticias: El momento épico de Weimar Banny Asprilla: de suplente a héroe de Santa Fe en eliminación de River

Sobre la figura, Marlos Moreno, esto dijo:

“Marlos es un jugador de odios y amores para mucha gente, para mí es solo de amores. Representa perfectamente el fútbol que yo, como entrenador, tengo en la cabeza y el que nos gusta en Atlético Nacional. No tengo dudas de que nos dará muchas alegrías”, mencionó Lucas González al ser cuestionado por el buen nivel de Marlos Moreno. El estratega también destacó la capacidad defensiva de Marlos y su comportamiento solidario con el equipo. En el partido contra Cali se le vio constantemente apoyando al lateral derecho, Andrés Felipe Román, además destacó su éxito en el uno contra uno frente a los rivales, donde su gambeta y agilidad le hacen brillar. Lea también: Tras perder ante Santa Fe, Coudet renunció como DT River Plate Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: