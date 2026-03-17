La CAF retira el título a Senegal y declara a Marruecos campeón de Copa África

El órgano de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retiró el título ganado por Senegal en la Copa de África (CAN) el pasado 18 de enero, y declaró vencedor a Marruecos, anunció este martes por la noche esa instancia.

La CAF decidió así “declarar a la selección de Senegal excluida durante la final”, ganada 1-0 por los senegaleses, con un nuevo resultado de 3-0 para Marruecos, precisa el comunicado.

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Varios futbolistas de Senegal habían abandonado temporalmente el terreno de juego durante la final en protesta por las decisiones arbitrales. En efecto, el 18 de enero, durante la final de la CAN en Rabat (Marruecos), los Leones de la Teranga se habían impuesto 1-0 al término de un partido caótico.

Tras un penalti concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de Senegal abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

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Tras el penal fallado por el extremo marroquí del Real Madrid Brahim Díaz, los dos equipos disputaron una prórroga, en la que Senegal se impuso gracias a un gol de Pape Gueye.