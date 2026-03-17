¿Sí o no hay revancha por la eliminación de la Sudamericana? El debate que rodea el Nacional vs. Millonarios de Liga

En la antesala del partido de este martes a las 8:30 p.m. entre Atlético Nacional y Millonarios, el ambiente en redes sociales y entre los aficionados verdolagas está cargado de debate. La pregunta es inevitable: ¿puede este encuentro de Liga considerarse una revancha tras la reciente eliminación en la Copa Sudamericana?
La caída ante el conjunto capitalino en el torneo continental representó el golpe más duro del semestre para Nacional. No solo se trataba del principal objetivo deportivo del equipo, sino también de una oportunidad clave en lo económico y en lo histórico, al ser un trofeo que aún no figura en sus vitrinas.