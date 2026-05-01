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No constituyente: la base del acuerdo entre Paloma Valencia y el Partido Liberal

Los liberales se suman a la campaña de Paloma Valencia, una decisión que este diario anticipó de buena fuente. ¿Cuáles son los acuerdos?

  • Estos son los acuerdos entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el Partido Liberal. FOTO: Colprensa
    Estos son los acuerdos entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el Partido Liberal. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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Con acuerdo programático en el que se asegura que no se promoverá una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución Política de 1991 durante el gobierno de César Gaviria, el Partido Liberal formalizó la adhesión a la candidata presidencial Paloma Valencia.

“Por decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata (sic) a la Presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, señaló Jaime Jaramillo, secretario general de esa colectividad.

En contexto: Tras reunión con César Gaviria, Partido Liberal anuncia respaldo a Paloma Valencia

Los liberales indicaron al respecto que “el país está en un punto de quiebre y, según esta colectividad, no hay espacio para cálculos políticos, sino para decisiones de fondo”, con lo cual reiteran que apoyarán a Valencia, pese a que esa decisión ya suscitó algunas diferencias con sectores de la bancada de la Cámara de Representantes que estarán con Iván Cepeda.

Además del “no a la constituyente”, resaltó que hay coincidencias programáticas tanto en lo que consideran que quedará el país, tras la salida de Gustavo Petro, como en la necesidad de impulsar transformaciones sociales profundas.

Entérese: Liberales anunciarían apoyo a Paloma y otros secretos en De Buena Fuente

Además para el liberalismo es muy importante para el país que por primera vez la presidente sea una mujer. En los temas del acuerdo programático del liberalismo con Valencia está el fortalecimiento de la justicia, el respeto a la independencia judicial, mayor inversión para reducir la congestión en los despachos, mientras que para la salud, se propone un modelo centrado en el paciente, con más tecnología, atención domiciliaria y menos trámites.

César Gaviria, expresidente de Colombia. FOTO: Colprensa
César Gaviria, expresidente de Colombia. FOTO: Colprensa

Coinciden que para la seguridad es fundamental retomar el control territorial frente al narcotráfico y las estructuras criminales, con mayor cooperación internacional y uso de tecnología.

Mientras que en la economía plantean que es urgente tener acuerdos reales para la población, control a incrementos en impuestos como el predial, revisión de avalúos y ajustes en subsidios para priorizar a los sectores más vulnerables; así como el impulso al aparato productivo, con una mirada estratégica hacia la eventual reconstrucción de Venezuela como oportunidad económica para Colombia.

Siga leyendo: Partido de La U confirma su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia

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