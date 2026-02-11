“¿Qué hago aquí con este frío?”: James tumbó el mito de su salida del Bayern y habló de su llegada a Minnesota

¿James Rodríguez salió del Bayern Múnich por el frío de Alemania?

Una vez se supo que James jugaría en ese equipo de la MLS, revivieron unas declaraciones que dio cuando actuaba en el Bayern Múnich alemán, equipo donde figuró antes del Mundial de Rusia 2018, en las que expresó que el frío de Baviera lo había impulsado a tomar la decisión de dejar ese elenco y regresar a España en 2019. Sin embargo, casi siete años después del hecho, el futbolista colombiano dio su versión sobre el asunto en una entrevista con la revista The Athletic del New York Times. El volante criollo, de 34 años, aseguró que lo que dijo fue una broma, pero la prensa colombiana tergiversó su comentario. “Había días en los que llegaba a trabajar a las 9 de la mañana, arrancaba el coche y veía la temperatura: -28 grados Celcius. Yo me preguntaba: ¿qué hago aquí con este frío?. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. He vivido en Múnich. Para mí el frío o el calor, es lo mismo porque solo pienso en jugar”, aseguró el capitán del seleccionado nacional.

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United, equipo con el que firmó contrato por seis meses en la MLS de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @jamesdrodríguez

“He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí. Era lo que mi corazón dictaba en el momento. De todo se aprende y, en la medida que uno madura, se da cuenta dónde se equivocó. He intentado no volver a tomar ese mismo camino”. James no nombró ningún elenco. Sin embargo, podría pensarse que el Rayo Vallecano español, a donde llegó después de ser el mejor jugador de la Copa América del 2024, pero no contó con muchos minutos, es uno de ellos. También, quizás, el Al-Rayyan qatarí, donde estuvo antes del Mundial de 2022, al que Colombia no clasificó.

¿Pensaba en Colombia y el Mundial después de salir de León de México?

Cuando James Rodríguez se pone la camiseta de la Selección Colombia se transforma. Su mejor versión, casi siempre, ha sido con el elenco tricolor. En un partido de la Copa América de 2016 dijo que acá jugaba “hasta cojo”. Por eso fue extraño que en año de Mundial se demorara tanto para firmar con un equipo que le diera continuidad para llegar con ritmo al torneo. No obstante, aclaró que cuando terminó su contrato con León de México en noviembre del 2025, pensó bien las opciones que le ofrecían. Dijo que estaba tranquilo porque sabía que todo saldría bien y que no le puso atención a sus críticos. Además, aseguró que sus detractores no lo afectan, sino que, por el contrario, suelen impulsarlo.

“Son el combustible que me impulsa a hacer lo que quiero y lograr lo que me propongo. Quienes dudan de mí, son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden la llama”, aseguró.