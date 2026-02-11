“¿Qué hago aquí con este frío?”: James tumbó el mito de su salida del Bayern y habló de su llegada a Minnesota

Desde hace más de una década es el gran referente del fútbol colombiano. Lleva, aproximadamente, ese tiempo siendo capitán de la Selección Colombia. Tiene críticos y aduladores en la misma proporción. Cualquier decisión que toma James Rodríguez genera revuelo. En los primeros días de este año, el país futbolero lo tenía en la mira por la demora para conseguir un club a pocos meses del inicio del Mundial.
La semana pasada firmó contrato con Minnesota United de la MLS. El vínculo es, inicialmente, por seis meses. Con eso rompieron la normas de la Liga de Estados Unidos, que por lo general solo permite que los deportistas firmen, mínimo, por un año. Rodríguez llegó como “referente” al equipo de una ciudad donde hace mucho frío. Las temperaturas en Minnesota, por estos días, oscilan entre los 2 y los -5 grados centígrados.