“¿Qué hago aquí con este frío?”: James tumbó el mito de su salida del Bayern y habló de su llegada a Minnesota

El futbolista colombiano, de 34 años, firmó recientemente contrato con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos.

  • El volante cucuteño James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia. Es una de las grandes figuras que en Norteamérica 2026 disputará su último Mundial. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United, equipo con el que firmó contrato por seis meses en la MLS de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @jamesdrodríguez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
Desde hace más de una década es el gran referente del fútbol colombiano. Lleva, aproximadamente, ese tiempo siendo capitán de la Selección Colombia. Tiene críticos y aduladores en la misma proporción. Cualquier decisión que toma James Rodríguez genera revuelo. En los primeros días de este año, el país futbolero lo tenía en la mira por la demora para conseguir un club a pocos meses del inicio del Mundial.

La semana pasada firmó contrato con Minnesota United de la MLS. El vínculo es, inicialmente, por seis meses. Con eso rompieron la normas de la Liga de Estados Unidos, que por lo general solo permite que los deportistas firmen, mínimo, por un año. Rodríguez llegó como “referente” al equipo de una ciudad donde hace mucho frío. Las temperaturas en Minnesota, por estos días, oscilan entre los 2 y los -5 grados centígrados.

¿James Rodríguez salió del Bayern Múnich por el frío de Alemania?

Una vez se supo que James jugaría en ese equipo de la MLS, revivieron unas declaraciones que dio cuando actuaba en el Bayern Múnich alemán, equipo donde figuró antes del Mundial de Rusia 2018, en las que expresó que el frío de Baviera lo había impulsado a tomar la decisión de dejar ese elenco y regresar a España en 2019. Sin embargo, casi siete años después del hecho, el futbolista colombiano dio su versión sobre el asunto en una entrevista con la revista The Athletic del New York Times.

El volante criollo, de 34 años, aseguró que lo que dijo fue una broma, pero la prensa colombiana tergiversó su comentario. “Había días en los que llegaba a trabajar a las 9 de la mañana, arrancaba el coche y veía la temperatura: -28 grados Celcius. Yo me preguntaba: ¿qué hago aquí con este frío?. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. He vivido en Múnich. Para mí el frío o el calor, es lo mismo porque solo pienso en jugar”, aseguró el capitán del seleccionado nacional.

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United, equipo con el que firmó contrato por seis meses en la MLS de Estados Unidos. FOTO: Tomada de X @jamesdrodríguez
James, además, relató que su salida del elenco alemán no se dio por un asunto climático, sino más bien por uno del corazón. Es bien sabido que Rodríguez tiene un “amor” particular por Madrid, la capital de España. Ahí tiene una casa que le quedó de su paso por el Real y, en 2019, cuando regresó a suelo ibérico, su hija Salomé vivía en esa ciudad. Por eso, según contó, quería estar allí para mantener cerca a ella.

El “10” agregó que en ese momento tenía todo prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid, pero al final no se concretó: se dijo que Florentino Pérez no lo dejó salir porque no iba a reforzar a uno de sus grandes rivales con una figura. James, además, comentó que con el tiempo se dio cuenta que tomó algunas decisiones equivocadas en su carrera profesional.

“He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí. Era lo que mi corazón dictaba en el momento. De todo se aprende y, en la medida que uno madura, se da cuenta dónde se equivocó. He intentado no volver a tomar ese mismo camino”. James no nombró ningún elenco. Sin embargo, podría pensarse que el Rayo Vallecano español, a donde llegó después de ser el mejor jugador de la Copa América del 2024, pero no contó con muchos minutos, es uno de ellos. También, quizás, el Al-Rayyan qatarí, donde estuvo antes del Mundial de 2022, al que Colombia no clasificó.

¿Pensaba en Colombia y el Mundial después de salir de León de México?

Cuando James Rodríguez se pone la camiseta de la Selección Colombia se transforma. Su mejor versión, casi siempre, ha sido con el elenco tricolor. En un partido de la Copa América de 2016 dijo que acá jugaba “hasta cojo”. Por eso fue extraño que en año de Mundial se demorara tanto para firmar con un equipo que le diera continuidad para llegar con ritmo al torneo.

No obstante, aclaró que cuando terminó su contrato con León de México en noviembre del 2025, pensó bien las opciones que le ofrecían. Dijo que estaba tranquilo porque sabía que todo saldría bien y que no le puso atención a sus críticos. Además, aseguró que sus detractores no lo afectan, sino que, por el contrario, suelen impulsarlo.

“Son el combustible que me impulsa a hacer lo que quiero y lograr lo que me propongo. Quienes dudan de mí, son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien; encienden la llama”, aseguró.

Finalmente, aseguró que la Selección Colombia es su gran moto. “Cuando juegas por tu país hay una sensación distinta. Vas al estadio y ves todas las camisetas amarillas; reconoces a la gente que quiere verte jugar. No solo allá, sino en las casas, en los pueblo. Cuando hay un partido de la Selección, se cierran las escuelas, todo cuando juega el equipo. Ahí representas tus ancestros, tus raíces, de dónde vienes. Por eso, hay que dar la vida por el país. Por eso he durado tanto: porque en la Selección no se trata solo de correr o jugar bien, tienes que sentirlo muy dentro”, puntualizó.

