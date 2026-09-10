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Juliana Guerrero se desahogó ante el país: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”

La joven de 24 años fue condenada a tres años de prisión (excarcelables) por el delito de fraude procesal. En el mismo proceso también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José.

  • Juliana Guerrero decidió hablar ante Colombia. FOTOS: Captura de video - tomada de redes sociales
    Juliana Guerrero decidió hablar ante Colombia. FOTOS: Captura de video - tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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Juliana Guerrero decidió contarle a Colombia todo aquello que la ha tenido “estancada” en medio de un proceso judicial que terminó en una condena a 3 años de prisión (excarcelables), tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

La condena se produjo por el delito de fraude procesal, que cobró relevancia luego de comprobarse que había falsificado títulos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Lea también: Juliana Guerrero y su hermana se habrían quedado sin visa: esto se sabe

El proceso judicial fue largo y escandaloso para el país, pues también resultó involucrada la Fundación Universitaria San José, institución en la que además fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general y estuvo relacionado con la expedición de los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que figuraban a nombre de la joven.

Las declaraciones de Juliana Guerrero

Juliana pidió “perdón” al país y a su familia, pero en un nuevo video publicado en sus redes sociales, contó que fue víctima de calumnias, además de acusar a su mamá de ser “comandante de un grupo ilegal”.

“Me han llamado de todo en todos lados. Y lo peor es que se metieron con mi familia”, dijo la joven de 24 años, quien al momento de la grabación estaba sentada en un sofá, descalza y aparentemente en la sala de su casa.

Entérese: “Espero no ser recordada por mi error, perdón”, Juliana Guerrero tras reconocer que falsificó títulos

Agregó que también la llamaron “guerrillera” sin pruebas. “Congresistas o personas que tienen una dignidad se refirieron a mí como ‘la reina’, ‘la querida’ e incluso en campaña usaron mi privacidad para ganar votos y hoy brillan por su ausencia”, afirmó.

“Hay algo que yo tengo que decirle al país y es que yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”, expresó con firmeza la joven, originaria de Valledupar, Cesar.

Juliana aseguró una vez más que “resistió” todas las “calumnias que inventaron” en su contra, pero afirmó que no es de las personas que pagan con la misma moneda. “Pero creo que ya es suficiente para todos: para mí y para ustedes. Creo que ya la gente está aburrida de verme la cara en todos lados”, aseveró.

En su relato, contó algunos aspectos de su vida, como que fue reina de un carnaval en su pueblo. “Tengo el corazón roto y mi autoestima un poco destruida. Y es paradójico, ¿saben?, porque yo siempre he utilizado que lo primero que tenemos que proteger es el corazón”.

Guerrero terminó sus declaraciones afirmando que continuará con su vida y que priorizará la salud mental en compañía de su familia y amigos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue condenada Juliana Guerrero a tres años de prisión?
Juliana Guerrero fue condenada a tres años de prisión, con posibilidad de ser excarcelable, por el delito de fraude procesal, después de que se comprobara que falsificó títulos con los que aspiró al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
¿Qué delito cometió Juliana Guerrero según la condena?
El delito por el que fue condenada Juliana Guerrero es fraude procesal. La condena se produjo en el marco de un preacuerdo que la joven alcanzó con la Fiscalía General de la Nación.
¿Qué títulos habría falsificado Juliana Guerrero?
Según la información de la noticia, los títulos falsificados correspondían a Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, documentos que figuraban a nombre de Juliana Guerrero y que estaban relacionados con la Fundación Universitaria San José.
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