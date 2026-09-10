El drama de 73 familias por desalojo de casas que están en alto riesgo en Manrique, Medellín

El alto riesgo en el que se encuentran 73 familias que viven en las orillas de las quebradas La Máquina y La Mansión —en el barrio Manrique Jardín, nororiente de Medellín— llevó a la Alcaldía a ordenar la evacuación de estas viviendas. El pasado 3 de abril hubo un grave desbordamiento que dañó varias casas y terminó con la muerte de un niño de 5 años.
El operativo, que comenzó el pasado martes, se complicó por la resistencia de varios habitantes a abandonar sus viviendas, al considerar que los subsidios y las garantías ofrecidas no son suficientes. La tensión derivó en altercados entre la comunidad y la fuerza pública, tanto que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) llegó a esta parte alta de Manrique para controlar los ánimos y hasta hubo un tiroteo. Las autoridades atribuyen el ataque armado a una instrumentalización de la banda La Terraza.