La historia del futbolista inglés Delle Alli conmovió a todos los futboleros. El atacante, que tiene 27 años, confesó en una entrevista que durante su infancia se tuvo que enfrentar con situaciones complicadas como violencia sexual y drogas que le generaron traumas.

Por eso, el defensor colombiano Dávinson Sánchez, que fue compañero de Alli en el Tottenham de Inglaterra, le dedicó un sentido mensaje a su compañero en su cuenta de Twitter. “Muy orgulloso de que mi amigo hable sobre su pasado. No es algo fácil de hacer. Siempre aquí para ti, dijo el jugador que es uno de los convocados habituales a la Selección Colombia.

¿Cómo fue la confesión de Alli? Hace varios años, el futbolista inglés Dele Alli era una de las grandes promesas del fútbol inglés, estando en Tottenham y en la Selección de Inglaterra deslumbraba con su talento. En entrevista con el medio The Overlap destapó el difícil momento que está viviendo en su carrera futbolística y el drama que vivió en su niñez. Le puede interesar: Colombia viajó a Brisbane para el duelo contra Irlanda, previo al arranque del Mundial femenino Tras su paso por los Spurs, su figura se fue diluyendo hasta el punto en que Tottenham decidió venderlo tras 6 temporadas y a inicios de 2022 llegó al Everton como un fichaje de peso.

Sin embargo, el delantero de 27 años no logró llegar al nivel que lo llevó a representar a la Selección inglesa y fue cedido al Besiktas de Turquía, donde luego de una temporada volvió a los Toffes.

Le puede interesar: La Liga Betplay-2 inicia con caras nuevas, equipos que se reforzaron, técnicos que se fueron y otros que llegaron En entrevista con Gary Neville, reconocido exfutbolista del Manchester United, señaló que sus últimos años de carreras no han sido buenos desde lo mental, confesando que ha tenido que tomar pastillas para dormir, desde su regreso del país turco. Hasta el punto que le tocó pedir asistencia psicológica: “Decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento”.

Y continuó: “Me da miedo hablar de ello. Cuando volví de Turquía y me enteré de que necesitaba una ayuda, estaba muy mal mentalmente y decidí ir a un centro de rehabilitación de salud mental. Tratan adicciones y traumas. Sentí que era mi momento. No te pueden decir que vayas, tienes que saberlo y tomar la decisión tú mismo o no funcionará”. Los traumas de infancia le pasaron factura El ex-Tottenham expresó que su infancia no fue fácil, pues fue abusado sexualmente a los 6 años y también consumió y vendió drogas.

“A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre. A los siete, empecé a fumar; a los ocho, empecé a traficar con drogas. Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre. A los doce, me adoptaron. Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, relató Dele Alli con voz entrecortada ante la mirada atenta de Neville.

Le puede interesar: El recambio de la Selección desafía a los alemanes Todas estas situaciones le han pasado en los últimos años hasta el punto de no poder controlar su mente y pensar en retirarse de su carrera futbolística: “Una mañana me levanté y tenía que ir a entrenar. Recuerdo que me miré al espejo y me pregunté si podía retirarme ya. Con 24 años. Haciendo lo que me gusta. Para mí fue desgarrador. Siempre he sido yo contra mí mismo en todo”.