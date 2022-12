Rival sin complejos

Australia se encuentra en unos octavos de final por segunda vez en su historia. Aunque disputa su quinta edición seguida, la sexta en total, solo en Alemania 2006 consiguió superar la fase de grupos. Es el tope del conjunto oceánico los octavos.

“Será un partido de once contra once. No hay once Messis, hay uno solo. Siempre me ha encantado Messi y creo que es el mejor de todos los tiempos. Pero no es un honor jugar contra él porque es solo un ser humano como lo somos todos. Es un honor estar en los octavos de final de un Mundial. ESe es el honor en sí mismo”, dijo Milos Degenek, defensa del Columbus Crew de la MLS