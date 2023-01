Esas especulaciones molestaron al presidente de la institución, Daniel Mauricio Ossa, que le dijo a este diario lo siguiente: “Ha salido mucho periodista a hablar y todos se creen dueños de la verdad. Quintero está descartado”.

Mientras que frente a la posibilidad de que Jackson Martínez regrese al fútbol con la camiseta del Poderoso, indicó: “Hace rato lo queremos, pero no es fácil después de dos años sin jugar”.

Así mismo se conoció que Juan Manuel Cuesta está entrenando con la institución escarlata y al respecto, el directivo explicó que aún no se ha tomado una decisión sobre si estará con el club esta temporada: “Estamos mirando, aún no definimos”.

Las especulaciones sobre Quintero se acrecentaron este martes cuando vieron al volante en la cancha Marte observando algunos partidos del Babyfútbol, torneo que él disputó con el Envigado, equipo que lo lanzó al profesionalismo.

Hasta acá Medellín ha confirmado entre sus refuerzos a Emerson Batalla, Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas, Edwin Cetré , Jonathan Marulanda, Jhon Palacios y Andrés Ibargüen.

Por su parte, el técnico David González se refirió al objetivo del grupo: “Así suene descabellado: Queremos la Copa Libertadores, por eso estamos trayendo los jugadores que ven. Vamos a ser campeones en Colombia, es el objetivo inicial, pero seguimos por el otro trazado que es la Copa Libertadores”.

También habló el extremo Andrés Ibargüen, quien dijo que el técnico González lo llamó para decirle que lo quería en el grupo: “Vi que el proyecto era serio y me demostraron que me quieren y me aprecian. Estoy enfocado en Medellín sin dejar de estar agradecido con los equipos en los que he estado”.

Medellín cerraría el libro de contrataciones con Déinner Quiñones, quien desde este miércoles presenta pruebas médicas en el club rojo.