Por esta razón, Nacional enfrentó el pasado fin de semana a Llaneros con una nómina alterna, pero no por eso menos competitiva. En una demostración del fondo de plantilla que tiene el club, Andrés Sarmiento se erigió como figura, anotando los dos goles con los que el Verde paisa derrotó 2-1 al conjunto de Villavicencio. El resultado no solo le permitió a Nacional mantenerse en la cima de la tabla en la Liga BetPlay-I, sino también acercarse al ansiado punto invisible en los cuadrangulares, un plus que puede ser determinante en la pelea por la estrella de mitad de año.

El triunfo ante Llaneros con equipo alterno refuerza la confianza del cuerpo técnico en la profundidad del plantel. Pero lo más importante ahora está en el horizonte inmediato: vencer a Bahía este miércoles en el Atanasio Girardot sería un paso decisivo hacia la clasificación a octavos. Incluso, dependiendo del resultado del jueves entre Nacional de Uruguay e Internacional de Porto Alegre, el Verde podría sellar su boleto con una fecha de anticipación.