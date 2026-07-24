Otamendi no va más en la albiceleste; el central se retiró oficialmente de la selección de Argentina

El veterano defensa central Nicolás Otamendi anunció el jueves su retiro de la selección argentina, cuatro días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en el alargue, el domingo en East Rutherford, vecina a Nueva York.
Otamendi, de 38 años, que recientemente se incorporó al club argentino River Plate, comunicó la decisión a través de un video y una carta publicados en sus redes sociales.
“Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, escribió.