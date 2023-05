Así se jugarán los otros partidos de octavos de final:

MIÉRCOLES:

Colombia vs Eslovaquia- 12:30 p.m. (hora colombiana)



Brasil vs Túnez- 12:30 p.m. (hora colombiana)



Argentina vs Nigeria- 4:00 p.m. (hora colombiana)



Inglaterra vs Italia- 4:00 p.m. (hora colombiana).

JUEVES:

Gambia vs Uruguay- 12:30 p.m. (hora colombiana)



Ecuador vs Corea del Sur- 4:00 p.m. (hora colombiana).