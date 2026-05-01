Petro convirtió las marchas del Día del Trabajo en una plataforma con poca asistencia para promover su Constituyente

El presidente Gustavo Petro participó en las marchas del Día Internacional del Trabajo en Medellín, escenario que utilizó para insistir en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y reforzar su agenda política. En su discurso, reiteró que fue elegido “para volver realidad el Estado social de derecho que proclama la Asamblea Constituyente” y sostuvo que el país “se ha separado de ese mandato de 1991”.
El mandatario arremetió contra el Congreso de la República por no avanzar en la consulta popular promovida por su Gobierno. “Se entregó la consulta popular en el Congreso de Colombia para que la convocara. ¿Y qué hicieron? Trampa”, afirmó. Según dijo, en el Senado se habrían bloqueado votaciones para impedir la convocatoria.