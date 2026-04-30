Nacional quiere celebrar su cumpleaños 79 con victoria ante Once Caldas: hora y dónde verlo

Atlético Nacional afrontará este viernes su último partido de la fase de todos contra todos frente a Once Caldas, en un duelo que, aunque ya tiene al equipo antioqueño clasificado y con el primer lugar asegurado, llega con matices de exigencia y responsabilidad.

La reciente derrota 1-0 ante el colero Pereira encendió ciertas alertas en el entorno verdolaga. Más allá de la clasificación anticipada, el equipo sabe que cerrar bien esta etapa es clave para llegar con confianza a los playoffs, donde no hay margen de error en series mata-mata. El partido se disputará a las 6:00 p.m. con transmisión de Win Sports +.

El encuentro no solo tiene relevancia deportiva. Este jueves, Atlético Nacional celebró su aniversario número 79, un motivo adicional para buscar una victoria que sirva como regalo para su hinchada y la institución.

Enfrentar a Once Caldas añade un componente histórico al duelo, que podría servir como impulso anímico antes de una fase definitiva del campeonato.

En la última práctica, el técnico Diego Arias probó una alineación con varias sorpresas:

Kevin Cataño; Christian Uribe, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Matías Lozano; Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Chicho Arango.

Sin embargo, la presencia de Cristian Arango sigue en duda debido a su recuperación de una lesión muscular, lo que podría obligar a ajustes de última hora.