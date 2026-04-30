Hasta el sábado irá la primera edición del Festival Los Bastantes: ¡Prográmese!

Este miércoles empezó la primera edición de Los Bastantes, un festival para conmemorar a Jesús ‘Chucho’ Peña, poeta, actor, cantor y activista cultural asesinado hace 40 años.

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–A Chucho Peña le decían el poeta de los bastantes, porque él en su poesía hablaba de los estudiantes, de los campesinos, del pueblo en general, los bastantes –dice Carlos David Bravo, uno de los organizadores del festival.

Chucho nació en Robledo, creció en Castilla y más adelante se radicó en Bucaramanga. En cada lugar trabajó por la cultura y dejó una huella imborrable, que el festival celebra con pintura, teatro, lectura de poesía, música y más.

“Han pasado cuarenta años, cuarenta vueltas del sol desde que quisieron callar a Chucho Peña, como si la bala pudiera más que la palabra, como si el miedo pudiera más que la música, como si la muerte supiera cerrar lo que nace del pueblo”, dice el manifiesto del festival.

Todas las actividades son de entrada libre.

El jueves 30 de abril, cuando se cumplen los 40 años del asesinato, las actividades se concentrarán en la Biblioteca Gabriel García Márquez en el barrio 12 de Octubre. La jornada va de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Habrá comparsas, conversatorios, monólogos, lectura de poemas y teatro.

El viernes, las actividades serán durante las marchas por el Día del trabajo, habrá intervenciones artísticas, con la movilización de ‘Los Bastantes’, que irán pintados como lo hacía Chucho Peña, además entregarán claveles y repartirán fanzines que incluyen algunos poemas de Chucho Peña. El sábado, a partir de las 3:00 p.m,. el festival cierra con un concierto en el Teatro al aire libre de Pedregal. Se presentarán ocho bandas: WAIKUS, Cristian y Jorge, Kawsay, Barule, Club de sordos, Adrian, Desadaptadoz y Pasajeros.

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“A Chucho Peña lo asesinaron cuando apenas tenía 24 años, era un joven con una vitalidad brutal, que hizo mucho en muy poco tiempo, teatro, poesía, estuvo acompañando el movimiento social, en Bucaramanga trabajó con un grupo de mujeres, hizo teatro callejero, hizo parte de un colectivo de artistas que se llamó El Sembrador y escribió mucha poesía. Chucho Peña vivió una vida totalmente intensa”, dice Carlos David Bravo.