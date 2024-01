“Si me dices quién era el uno, había dos o tres por delante de él, pero por distintas circunstancias como salarios, pago de préstamo, opciones de compra muy elevadas porque a Pepito Morales se lo van a vender a Huelense de Costa Rica y la operación vale 500.000 dólares, pero si lo Busca Nacional, la operación vale 3 millones de dólares”, aseguró el timonel verdolaga.

Bodmer aseguró que el uruguayo era la cuarta opción que manejaba en la lista de posibles fichajes que tenía para ocupar la posición de “volante 10”. Sin embargo, con los otros tres futbolistas que había contemplado como prioridad para que reforzaran su plantel no se pudo llegar a un acuerdo debido a las altas exigencias económicas que hicieron los clubes de los que provenían.

Por otro lado, Bodmer aseguró que nunca hubo interés por parte suya de que trajeran al volante hondureño Alexander López, que fue uno de los que más sonó para reforzar al equipo en los últimos días.

“Quiero decir que Cepellini es un gran jugador. Tiene un pasado positivo en la institución. En Nacional se habla mucho de la inteligencia colectiva. Cepellini estará presentando exámenes médicos y de pasar va a estar aquí porque por inteligencia colectiva, entre todos analizamos la posibilidad y si todo sale bien hará parte de la institución.

Sin embargo, no todo es alegría. Hay muchas dudas sobre el presente del jugador uruguayo, quien no tuvo muchos minutos durante 2023 en Cuiaba, el cuadro brasileño en el que estuvo. Durante todo el año solo jugó 6 partidos. No anotó ningún gol. Tampoco dio asistencias.