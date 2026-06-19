Este será el tiempo que estará por fuera Ismaël Koné tras fractura sufrida en partido Canadá vs Catar

El encuentro entre Canadá y Catar dejó a uno de los anfitriones asegurado en los dieciseisavos, una de las goleadas del certamen y una imagen impactante: la lesión del volante canadiense Ismaël Koné, quien sufrió una fractura de tibia y peroné.

Así lo confirmó el parte médico compartido por la Selección de Canadá, quien reveló que el mediocampista se sometió a una cirugía exitosa y por lo tanto se perderá el resto de la Copa del Mundo.

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La intervención se realizó en un hospital de Vancouver. Koné fue sometido a una cirugía de reducción y estabilización completada. Tras el tratamiento, el jugador iniciará su etapa de rehabilitación, pues estará fuera de las canchas entre 4 y 5 meses, según su evolución física.