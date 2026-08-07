“La coca dará paso al coco, al cacao, al café”: así fue la posesión de De la Espriella en Cali

En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella fijó desde Cali el tono de su gobierno: orden, autoridad, combate sin tregua al narcoterrorismo y descentralización del Estado. “Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó ante los asistentes a la ceremonia en la Arena USC. El mandatario prometió protección jurídica a los militares y policías que actúen en cumplimiento de su deber: “Se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber. Conmigo como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, tendrán a un defensor de todas las horas”.

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz fue directo: respetaría el orden jurídico vigente, pero anunció que revisaría “con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular”. “La reconciliación no se edifica sobre el olvido, ni sobre la absolución ilegítima de la violencia. En Colombia ningún crimen atroz volverá a ser tratado con guantes de seda por parte del Estado colombiano”, afirmó.

Así se llevó a cabo la posesión del ahora presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO Colprensa

En materia económica, anunció que firmaría un decreto de congelamiento del gasto público. “El régimen que abandona el poder impulsó un crecimiento desmedido del gasto, con base en un endeudamiento que debilitó las finanzas nacionales. Antes de emprender las grandes transformaciones económicas que Colombia necesita, tenemos que poner la casa en orden”, dijo. Aclaró que la austeridad no afectaría los programas sociales: “Los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados en la era del tigre”. El presidente también anunció que las mujeres tendrían un papel central en su gobierno. “Conformaré un equipo de mujeres excepcionales en las distintas áreas del gobierno, porque durante largo tiempo muchas colombianas con talento, preparación y carácter fueron relegadas a un segundo plano”. Sobre energía, anunció la habilitación del fracking y el fortalecimiento de Ecopetrol. “Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas, atrayendo nuevamente la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”, señaló. Dijo creer en la transición energética, pero advirtió que “esa transición debe erigirse desde la fortaleza y no desde la debilidad”.

Abelardo de la Espriella ya juró como presidente de Colombia al igual que su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Foto: Captura transmisión redes sociales.

En salud, descartó un enfoque ideológico: “El gobierno del tigre no asumirá el asunto de la salud con tesis ideológicas. Llego con la determinación de corregir lo que sea necesario. Mi propósito irrenunciable es que ningún colombiano vuelva a sentir que en el momento de mayor angustia quedó solo frente a una enfermedad”. Para el campo, prometió convertir el programa Cosecha Solidaria en política de Estado y anunció que la Orinoquía colombiana sería desarrollada como despensa agrícola. “Campesinos de la patria, ustedes dejarán de sobrevivir para empezar a prosperar”, afirmó. En educación, anunció que impulsaría la formación en inteligencia artificial, programación, ciencia de datos y robótica. “No quiero que nuestros jóvenes sean simples consumidores de tecnología creada en otras latitudes. Quiero que sean creadores, innovadores y protagonistas del mundo digital”, dijo.

Luis Felipe abrazó en la tarima a Abelardo de la Espriella en la tarima del USC. Foto: Captura video transmisión redes sociales

Fue enfático en que las aulas no podrían convertirse en instrumentos de adoctrinamiento: “La misión de la escuela consiste en enseñar a pensar, pero no en decirle a nuestros niños y jóvenes cómo tienen que pensar”. En infraestructura, prometió que las obras públicas se definirían con criterios técnicos y no políticos, y anunció la reactivación de proyectos congelados. En política exterior, anunció que Colombia suscribiría el Escudo de las Américas para la lucha conjunta contra el crimen organizado, y prometió fortalecer tratados de libre comercio y designar embajadores con perfil de apertura económica.

El mandatario rindió homenaje a Miguel Uribe Turbay, senador asesinado durante la campaña, a quien calificó de mártir. “Gracias, Miguel Uribe Turbay, en el cielo, Colombia nunca te va a olvidar”, dijo. Apeló a la figura histórica de Rafael Núñez para enmarcar su proyecto de gobierno, pero con un giro: propuso una nueva regeneración que, a diferencia de la de Núñez, no centralizara sino que fortaleciera las regiones. En materia de seguridad fue contundente. Impartió “la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales” y cerró la puerta al diálogo. “La opción del diálogo está completamente agotada. En la era del tigre será contundente y certero contra el crimen”.

Anunció que su gobierno expediría el listado de grupos narcoterroristas y puso fin a la política de sustitución de cultivos ilícitos: “La coca dará paso al coco, al cacao, al café, al maíz, a la palma y a una agricultura honrada, próspera y libre”.Cerró con una apelación a la unidad: “Nadie, absolutamente nadie sobra en esta empresa. Debemos entregar lo mejor de nosotros para estar a la altura de la misión que tenemos por delante”. Así fue la ceremonia: Durante la ceremonia de posesión, Honorio Henríquez, presidente del Senado, rindió un homenaje a Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático que falleció en 2025 tras un atentado en Bogotá.

El himno fue cantado por la cantante barranquillera Maía, quien conmovió al público con su interpretación. La artista también entonó, después del juramento del presidente, un canto de alabanza que fue la antesala a un momento religioso dentro de la ceremonia.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, tomó juramento al abogado De la Espriella como presidente. Inmediatamente después, el presidente tomó juramento al vicepresidente, José Manuel Restrepo.

Antes de jurar a su vicepresidente, De la Espriella se abrazó en la tarima con Luis Felipe Yagüe, el vendedor de panela a quien un profesor petrista no le quiso seguir comprando por haber votado diferente a él. El comerciante, que viajó desde Caquetá a la ceremonia, también se tomó una foto con Restrepo.

El mandatario llegó al recinto con su esposa y sus cuatro hijos. Desde allí dio las primeras declaraciones ante los medios: “Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la ‘Patria milagro’”, dijo ante las cámaras.

La transmisión comenzó a las 3:00 p. m., aunque el acto de investidura arrancó con cerca de una hora de retraso mientras llegaban los invitados. Por la alfombra pasaron las delegaciones de Ecuador, Paraguay, Argentina, Curazao y España. También hicieron su arribo el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Sobre las 2:00 p. m., el Congreso de la República se instaló en Cali para dar inicio al acto de posesión. El secretario general del Senado, Diego González, fue el encargado de instalar la sesión del Congreso, que por primera vez en la historia se trasladó a Cali para cumplir con el acto de posesión presidencial. Hacia el mediodía, el rey Felipe VI de España y el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunieron con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali.

La imagen más llamativa de los encuentros previos fue el saludo entre Milei y el abogado costeño, dos mandatarios que llegaron al poder presentándose como outsiders.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se reunió con el gabinete entrante y habló de agenda anticriminal y medidas penitenciarias de máxima seguridad. Daniel Noboa, de Ecuador, y Luis Abinader, de República Dominicana, también estuvieron en Cali.

Paralelo a la posesión, el senador Iván Cepeda realizó un acto público en Barranquilla donde manifestó que no reconocía a De la Espriella como presidente por su nacionalidad estadounidense.

Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no fueron invitados a la ceremonia. Santos rompió el silencio desde su cuenta de X.

“Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos. Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad”. Entre los invitados internacionales estuvieron los presidentes de Ecuador, Bolivia, Panamá, Paraguay y Chile, el rey de España, una delegación de Estados Unidos encabezada por el fiscal general Todd Blanche, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Lea también: Rey Felipe VI, Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella La posesión se realizó en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, Arena USC, con capacidad para más de 2.500 asistentes, en la primera ceremonia presidencial colombiana celebrada fuera de Bogotá.