“La coca dará paso al coco, al cacao, al café”: así fue la posesión de De la Espriella en Cali

En su primer discurso como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella fijó desde Cali el tono de su gobierno: orden, autoridad, combate sin tregua al narcoterrorismo y descentralización del Estado.
“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó ante los asistentes a la ceremonia en la Arena USC.
El mandatario prometió protección jurídica a los militares y policías que actúen en cumplimiento de su deber:
“Se les brindarán todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber. Conmigo como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, tendrán a un defensor de todas las horas”.