“Veo un león”: dijo Netanyahu al encontrarse con el pasajero que sometió al atacante en vuelo de Flydubai

“Estamos aquí durante un ataque en el avión. Acabamos de neutralizar a los terroristas y nos preparamos para aterrizar (...) Si alguien me escucha: necesitamos ayuda. Todos los pasajeros están bien, excepto el piloto”, dice un pasajero con la cabeza ensangrentada mientras se graba en un video difundido por el medio israelí Ynet.
El miércoles 30 de septiembre, el vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, tuvo que aterrizar de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de un incidente en la cabina en el que uno de los pilotos habría apuñalado al otro e intentado estrellar la aeronave. Los pasajeros intervinieron para someter al presunto atacante. Entre ellos estaba Yaniv, quien horas después fue recibido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el aeropuerto Ben-Gurión.