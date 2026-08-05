¿Camilo Vargas y Ospina le dirán adiós al arco de Colombia? Conozca a los posibles relevos para 2030

Pasada la Copa del Mundo de 2026, todo indica que David Ospina y Camilo Vargas le dirán adiós al arco de la Selección Colombia. Durante los últimos 17 años, alguno de los dos defendió a la Tricolor y ahora es el turno de otros talentos, de los cuales algunos ya tienen una experiencia previa en el conjunto nacional. «La posición de arquero hoy en día depende mucho de lo que quiera el técnico, aunque en Colombia siempre hemos tenido grandes exponentes», afirmó el exarquero antioqueño Jhon «Lento» Hernández.

Los llamados a recibir el arco

Durante el proceso de las Eliminatorias hacia el pasado Mundial se les dio entrada en el equipo a los guardametas Álvaro Montero y Kevin Mier, quienes atajaron varios duelos en la clasificación sudamericana. Sin embargo, nunca se adueñaron del puesto de titular que pertenecía a Camilo Vargas. Montero dio un paso enorme en su carrera este año al fichar por el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, uno de los más grandes y exigentes de Sudamérica y el mundo. El guajiro, de 31 años de edad y 2.01 metros de estatura, fue el tercer arquero en Norteamérica 2026 y es el señalado a ser titular en la Copa América 2028 y las Eliminatorias. “Estar en Boca te exige mucho, siempre tenés que ganar. Eso tienen los equipos grandes: buena exposición. La continuidad le dará confianza y un plus para ser un gran elemento en la Selección”, puntualizó Hernández.

Otro que se perfila como fijo en la Selección es Kevin Mier, quien atajó tres partidos en las Eliminatorias pasadas. A sus 26 años, el canterano de Nacional deslumbra por su confianza y juego de pies en el fútbol mexicano con Cruz Azul, e interesa en Europa. Aldair Quintana, a sus 32 años, sueña con la Tricolor. Con el equipo nacional tuvo microciclos en el pasado y actualmente está en Independiente del Valle de Ecuador, uno de los clubes de mayor proyección en Sudamérica. Quintana nunca jugó un partido oficial en la selección de mayores, pero su nivel es incuestionable ante una posible convocatoria. Iván Arboleda, de 30 años y presente en Sarmiento del fútbol argentino, es otro de los arqueros con pasado en la Selección que aún puede volver al combinado patrio. Sus reflejos siguen vigentes, a pesar de su irregular paso por el fútbol profesional colombiano. Con 34 años de edad pero un presente magnífico en el Independiente Santa Fe, Andrés Mosquera Marmolejo puede ser considerado aún en la Selección Colombia. El arquero, oriundo de Carepa en el Urabá antioqueño, es la gran figura del conjunto capitalino junto a Hugo Rodallega (veterano de 40 años). Su presente cada vez es mejor. Este semestre se destacó ante Caracas F.C. en la llave de playoffs previos a los octavos de final de la Copa Sudamericana con dos porterías invictas. Acumula 13 atajadas en apenas 3 partidos de Liga Betplay. Estos datos demuestran que el exguardameta del DIM está más que vigente, eso sí, su edad le puede impedir llegar al Mundial 2030.

Los de la década entrante

De los anteriormente mencionados, lo más seguro es que salga el titular para la cita de 2030. Sin embargo, los jóvenes con proceso en las categorías juveniles apuntan a llegar muy pronto a la absoluta. Jordan García y Juan Diego Castillo tienen 21 y 23 años de edad, respectivamente. Ambos arqueros son canteranos de Fortaleza y ya se encuentran en el fútbol de exterior: García con el León de México y Castillo con el Vitória Guimarães de Portugal. De la academia del actual campeón de la Premier League, el Arsenal, surgió Alexei Rojas, quien a sus 20 años se fue a la segunda división de Portugal, específicamente al Penafiel. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Luigi Ortiz, guardavallas de 16 años del Deportivo Cali, y Jorman Mendoza, de la misma edad en Envigado, fueron la dupla campeona en el Sudamericano Sub-17 de este año en Paraguay. “Son buenísimos”, afirmó Hernández. En ese grupo también estuvo el paisa Camilo Blandón, de Estudiantil, con un gran biotipo. Lea también: Video | Con un zurdazo infernal al ángulo, Nelson Deossa le anotó al Arsenal en partido amistoso