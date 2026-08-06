Indagatoria a Gloria Arizabaleta revive dudas por el archivo de 17 denuncias contra Gustavo Petro

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria a la exrepresentante Gloria Arizabaleta volvió a poner bajo la lupa una de las últimas sesiones que celebró la Comisión de Acusaciones de la Cámara en 2025 (dirigida por la mencionada congresista), en la que fueron archivadas 17 denuncias contra el saliente presidente Gustavo Petro.
Y es que, a raíz del llamado a indagatoria, antiguos integrantes de la Comisión de Acusaciones han vuelto a cuestionar lo ocurrido durante la sesión que realizaron el 17 de diciembre de 2025.
En contexto: Congresista Gloria Arizabaleta, quien firmó documento para suspender a Petro, dice que se filtró porque “se le fue” en un correo
Aunque los expedientes archivados no correspondían a los procesos de mayor relevancia que enfrenta Petro —los cuales continuaban en trámite y posteriormente serían asignados a nuevos representantes investigadores—, varios exmiembros consideran que la forma en que se desarrolló esa jornada merece revisión.