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Acueducto aéreo llevará agua potable a 3.000 habitantes de Medellín, ¿dónde se construyó?

El proyecto busca garantizar el acceso permanente al agua potable y ofrecer soluciones de alcantarillado en zonas donde las condiciones urbanísticas y topográficas. La inversión fue de casi $22.000 millones.

  • Esta solución fue diseñada porque en buena parte del recorrido el relieve impide la construcción de tuberías convencionales bajo tierra. FOTOS Alcaldía de Medellín y X de Federico Gutiérrez.
    Esta solución fue diseñada porque en buena parte del recorrido el relieve impide la construcción de tuberías convencionales bajo tierra. FOTOS Alcaldía de Medellín y X de Federico Gutiérrez.
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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Llevar agua potable a sectores donde ni siquiera es posible ingresar maquinaria pesada ha obligado a buscar soluciones poco convencionales. Ese es el reto que hoy enfrenta el programa Unidos por el Agua, con la construcción de un acueducto que, en buena parte de su recorrido, irá suspendido sobre el terreno para superar las difíciles condiciones geográficas del nororiente de Medellín.

La intervención, liderada por la Alcaldía de Medellín y EPM, beneficiará a cerca de 3.000 usuarios de los sectores María Cano-Carambolas, Carpinelo 1, Carpinelo 2 y La Avanzada, comunidades que durante años han permanecido al margen de las redes convencionales de servicios públicos.

Con una inversión cercana a los $22.000 millones, el proyecto busca garantizar el acceso permanente al agua potable y ofrecer soluciones de alcantarillado en zonas donde las condiciones urbanísticas y topográficas han representado un desafío para el desarrollo de este tipo de infraestructura.

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Uno de los aspectos más llamativos de la obra es que contempla la instalación de 12 kilómetros de redes de acueducto, de los cuales 5,2 kilómetros serán aéreos. Esta solución fue diseñada porque en buena parte del recorrido el relieve impide la construcción de tuberías convencionales bajo tierra.

El nuevo sistema permitirá que estas comunidades reciban agua proveniente de la planta de potabilización La Montaña, operada por EPM y abastecida por el embalse de Piedras Blancas, incorporándolas a un circuito formal de distribución del líquido.

Además del componente de acueducto, el proyecto incluye la construcción de seis kilómetros de redes de alcantarillado, con el propósito de mejorar el manejo de las aguas residuales y las condiciones sanitarias de estos sectores.

La subsecretaria de Servicios Públicos de Medellín, Manuela García Gil, explicó que la intervención representa mucho más que una obra de ingeniería, ya que busca reducir brechas históricas en el acceso a servicios esenciales.

Según la funcionaria, cada fase de la construcción ha debido adaptarse a las características particulares del territorio, donde la combinación de pendientes pronunciadas, espacios reducidos y asentamientos de difícil acceso ha obligado a implementar soluciones técnicas diferentes a las utilizadas en otros proyectos de infraestructura.

Precisamente, esas condiciones han convertido la ejecución de la obra en un importante reto operativo. En varios puntos del recorrido, los materiales de construcción y los escombros no pueden ser movilizados con vehículos o maquinaria especializada.

En esos casos, los trabajadores deben transportar los insumos por estrechos senderos y escaleras, mientras que en otros tramos se han instalado sistemas de transporte auxiliares para facilitar el movimiento de materiales y equipos.

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El proyecto también ha generado un impacto económico en las comunidades donde se desarrolla. Actualmente, más de 100 habitantes de la zona participan en la ejecución de las obras, distribuidos en siete frentes de trabajo.

Uno de los aspectos destacados de esta intervención es que las obras de infraestructura no representarán un costo para los usuarios beneficiados, quienes podrán acceder tanto al servicio de acueducto como a las soluciones de alcantarillado una vez finalicen los trabajos.

La ejecución del proyecto está prevista hasta finales de 2027, cuando las autoridades esperan que estas comunidades cuenten, por primera vez, con un suministro continuo de agua potable y sistemas aptos de saneamiento.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde está construyendo EPM el nuevo acueducto aéreo en Medellín?
El proyecto se desarrolla en el nororiente de Medellín y beneficiará a las comunidades de Carpinelo 1, Carpinelo 2, María Cano-Carambolas y La Avanzada, sectores donde la topografía ha dificultado durante años la instalación de redes convencionales de agua potable.
¿Por qué el nuevo acueducto de Medellín será aéreo y no subterráneo?
Porque gran parte del recorrido atraviesa laderas con fuertes pendientes y zonas donde no es posible excavar o ingresar maquinaria pesada. Por ello, EPM diseñó una solución con más de cinco kilómetros de tuberías suspendidas para garantizar el suministro de agua.
¿Cuántas personas tendrán agua potable gracias al acueducto aéreo de Medellín?
Alrededor de 3.000 habitantes accederán por primera vez a un servicio continuo de agua potable y a nuevas redes de alcantarillado mediante el programa Unidos por el Agua.
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