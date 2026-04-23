Inalcanzables: El selecto club de los 24 futbolistas colombianos que superaron la barrera de los 200 goles

La historia del fútbol colombiano ha alcanzado una madurez estadística impresionante, consolidando a varios de sus referentes en el olimpo de los máximos artilleros a nivel mundial. Este listado, encabezado por figuras que aún siguen vigentes en 2026, refleja la evolución de un balompié que pasó de exportar talentos aislados a dominar áreas rivales en las ligas más prestigiosas del planeta.
La cima del olimpo: Dayro, Falcao y Bacca
En la actualidad, la cúspide de esta pirámide la ocupa Dayro Mauricio Moreno Galindo. Con un registro que ha escalado hasta los 382 goles, el oriundo de Chicoral se ha convertido en el máximo referente histórico. Su capacidad para mantenerse vigente en el Once Caldas, rompiendo récords de longevidad y efectividad, lo sitúa por encima de leyendas que parecían inalcanzables. Muy cerca, con 357 anotaciones, se encuentra Radamel Falcao García. “El Tigre”, con un legado imborrable en clubes como Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, sigue sumando ahora con la camiseta de Millonarios, manteniendo un promedio goleador que lo ratifica como el mejor “9” de área que ha dado el país en términos de jerarquía internacional.