¿Sueros para aumentar defensas y sentirse más joven? Esto dicen los expertos sobre popular tendencia

Para aumentar las defensas, prevenir el envejecimiento, sentirse con más energía y manejar mejor el estrés: esos son algunos de los “beneficios” más comunes que spas, centros estéticos e incluso centros deportivos promocionan sobre la sueroterapia, también conocida como aplicación de sueros vitaminados. Estas terapias, que han ganado reconocimiento en los últimos años, consisten en la aplicación directa en la vena de un cóctel de vitaminas, magnesio, electrolitos y otros compuestos que pueden variar, como antioxidantes y aminoácidos. Le puede interesar: ¿Sabe qué es la desintoxicación digital? Un grupo de jóvenes en Estados Unidos la promueve La médica, Juana Quintero, le explicó a EL COLOMBIANO que no hay una regulación de los componentes de cada suero, por lo que cada “receta” es diferente. Hace casi una década, el uso de estos sueros se popularizó cuando celebridades como Madonna y Rihanna comenzaron a compartir en sus redes sociales fotografías recibiéndolos por vía intravenosa. Con el tiempo, a medida que se volvió un servicio frecuente, empezaron a reportarse casos en distintas partes del mundo que evidencian sus potenciales riesgos, incidentes que continúan registrándose. Por ejemplo, a principios de abril, en Colombia se hizo viral la historia de Isabella Robayo, una joven que asegura haber estado al borde de la muerte luego de inyectarse en las venas un suero “para hacerle un detox a mi cuerpo y liberar el estrés y la ansiedad”. Este mismo mes, pero en México, ocho personas fallecieron tras haberse aplicado sueros vitaminados en una clínica privada. Según las investigaciones de las autoridades, detalladas por CNN en español, era una solución que preparaban en la misma clínica y el médico es hoy prófugo de la justicia.

@11ir06 Parte 1. Si mi hermana no hubiera estado no la cuento reina. No se inyecten nada en la vena por fis. ♬ sonido original - Isabella

¿Cuáles son los riesgos de la sueroterapia?

Lo primero que hay que comprender es que estas nuevas terapias han ganado reconocimiento gracias a la cultura del bienestar y, en gran parte, a la difuminación de los límites del tratamiento médico. “No hay evidencia científica que confirme la efectividad de la sueroterapia. Lo que hacen muchos establecimientos que ofrecen estos sueros es partir del desconocimiento de sus clientes para vender ‘soluciones inmediatas’ a síntomas comunes que afectan el día a día”, asegura Quintero. Le puede interesar: ¿Medellín será la capital del anti-envejecimiento? Así funciona el boom estético Hay muy pocos estudios que respalden el uso de esta terapia en personas sanas. La profesional menciona un ensayo del llamado “Myers’ Cocktail” –una infusión de vitamina C, complejo B, magnesio y calcio–, el cual en pacientes con fibromialgia no encontró diferencias significativas frente al placebo —una sustancia sin efecto real—, aunque ambos grupos reportaron mejoría, lo que abre la pregunta de qué tanto de ese alivio se debe a la expectativa del paciente de estar recibiendo un tratamiento efectivo. Otro estudio con vitamina C intravenosa, realizado en trabajadores de oficina, mostró una reducción del cansancio solo durante 24 horas, y solamente en aquellos que tenían niveles bajos de esta vitamina desde el principio.

Como apunta Quintero, al igual que estas investigaciones, el problema con la sueroterapia –que en Medellín puede encontrarse entre 100.000 y 250.000 pesos– es que se está utilizando en contextos no médicos y en personas sanas. En eso coincide, por ejemplo, Administración intravenosa: ¿sí o no? La ciencia detrás de la terapia con vitaminas intravenosas, un artículo publicado en 2025 en la revista académica Cureus Journal of Medical Science, el cual indica que el aumento de los niveles de energía y de la claridad mental, así como los cambios en la piel –solo por mencionar algunos efectos– tras el uso de sueros, son meras anécdotas que “carecen del respaldo de ensayos controlados aleatorios a gran escala y se basan principalmente en experiencias autoinformadas, en lugar de evidencia clínica”. Entérese: Jugador de la NFL vino a Medellín a aplicarse células madre, ¿por qué la ciudad se ha convertido en destino para este tratamiento? También hay que tener en cuenta que la sueroterapia que se ofrece en centros estéticos es diferente a la terapia intravenosa con electrolitos, vitaminas y minerales que se usa en la práctica médica, la que tiene evidencia en casos precisos. Esta puede recetarse cuando hay deficiencias de vitaminas específicas, en casos de nutrición parenteral total, pacientes críticos en UCI o pacientes que recién atravesaron una cirugía bariátrica. Los peligros son varios. El primero es que al ser un producto inyectado directamente en la vena puede haber riesgo de infección si el procedimiento no se realiza en un lugar que siga todos los protocolos de bioseguridad y por profesionales de la salud.

Y, por otra parte, también pueden presentarse complicaciones más graves como infecciones, toxicidad por el exceso de vitaminas y minerales, edemas pulmonares, embolia gaseosa y hasta la muerte.

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