¿Sueros para aumentar defensas y sentirse más joven? Esto dicen los expertos sobre popular tendencia

Para aumentar las defensas, prevenir el envejecimiento, sentirse con más energía y manejar mejor el estrés: esos son algunos de los “beneficios” más comunes que spas, centros estéticos e incluso centros deportivos promocionan sobre la sueroterapia, también conocida como aplicación de sueros vitaminados.
Estas terapias, que han ganado reconocimiento en los últimos años, consisten en la aplicación directa en la vena de un cóctel de vitaminas, magnesio, electrolitos y otros compuestos que pueden variar, como antioxidantes y aminoácidos.
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La médica, Juana Quintero, le explicó a EL COLOMBIANO que no hay una regulación de los componentes de cada suero, por lo que cada “receta” es diferente.
Hace casi una década, el uso de estos sueros se popularizó cuando celebridades como Madonna y Rihanna comenzaron a compartir en sus redes sociales fotografías recibiéndolos por vía intravenosa.
Con el tiempo, a medida que se volvió un servicio frecuente, empezaron a reportarse casos en distintas partes del mundo que evidencian sus potenciales riesgos, incidentes que continúan registrándose.
Por ejemplo, a principios de abril, en Colombia se hizo viral la historia de Isabella Robayo, una joven que asegura haber estado al borde de la muerte luego de inyectarse en las venas un suero “para hacerle un detox a mi cuerpo y liberar el estrés y la ansiedad”.
Este mismo mes, pero en México, ocho personas fallecieron tras haberse aplicado sueros vitaminados en una clínica privada. Según las investigaciones de las autoridades, detalladas por CNN en español, era una solución que preparaban en la misma clínica y el médico es hoy prófugo de la justicia.