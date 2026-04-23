Gobierno cobrará nueva sobretasa en la factura de energía para cubrir crisis de Air-e: busca recaudar $235.000 millones

El Gobierno Nacional comenzará a cobrar este año una sobretasa de aproximadamente $8 por cada kilovatio/hora transportado en el país, como parte de un plan para atender la crisis del servicio eléctrico en la región Caribe y salvar a la empresa Air-e.
La medida fue confirmada por el viceministro de Energía, Víctor Paternina, quien anunció que en los próximos días se expedirá la resolución que dará inicio oficial al cobro en las tarifas de energía.
Según explicó el funcionario, esta sobretasa hace parte de un paquete de acciones que el Gobierno viene estructurando para enfrentar las dificultades en la prestación del servicio eléctrico en esa zona del país.