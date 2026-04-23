En video | Astronautas y gravedad: el difícil proceso de readaptación en la Tierra

Aunque a simple vista el regreso de los astronautas puede parecer una escena de alivio, en medio de sonrisas, abrazos y orgullo por quienes vuelven a tocar tierra firme; es apenas el inicio de una larga recuperación que ocurre dentro del cuerpo humano, y con especial énfasis en el cerebro. Tras la misión Artemis II, que duró cerca de diez días, los cuatro astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, regresaron en buen estado de salud. Sin embargo, la transmisión en vivo proyectada por la NASA, dejó ver una larga espera después del amerizaje antes de que los viajeros pudieran salir de la cápsula, esto por su propia seguridad, pues una de las características que garantizaba el éxito de la misión era que su organismo se reajustase a una fuerza que, paradójicamente, nunca había desaparecido, la gravedad. Entérese: Astronauta de Artemis compartió una “puesta de la Tierra” tras regresar de la Luna

Esa dificultad tiene una explicación que ahora empieza a documentarse con mayor precisión. Un estudio de la Universidad Católica de Lovaina y el centro Ikerbasque, publicado en Jneurosci, encontró que la gravedad deja una huella persistente en el cerebro. Lea también: ¿Cuándo volverán astronautas a la Luna? Esto es lo que sigue para la NASA tras el éxito de Artemis II En términos prácticos, el hallazgo se traduce en algo tan cotidiano como agarrar un objeto. En la Tierra, la mano anticipa que todo caerá si se suelta. En el espacio, esa lógica desaparece. Aun así, los astronautas tienden a apretar más de lo necesario, como si su cerebro siguiera esperando la caída. Es una especie de reflejo aprendido que no se apaga fácilmente. Ese desajuste también aparece al regresar. Durante los primeros días en la Tierra, los astronautas calculan mal la fuerza con la que sostienen o mueven objetos. Poco a poco corrigen, pero el proceso es lento. El cerebro necesita volver a entrenarse. Le puede interesar: “La Tierra es un bote salvavidas”: la revelación de los astronautas tras ver el planeta desde la Luna Christina Koch, mostró en un video publicado por medio de su instagram, la recuperación de su llegada a la Tierra, con los ojos cerrados, intenta caminar en línea recta, se tambalea, sonríe y vuelve a intentarlo. “Supongo que tendré que esperar un poco para volver a surfear”, dice, tomándose con humor una dificultad que revela un cambio en su sistema neurológico.

Una semana después del amerizaje, admite avances, pero también evidencia el proceso en curso “Por suerte, ¡ya nos estamos adaptando a la gravedad a los 7 días del amerizaje!”. En palabras de la astronauta Koch “Cuando vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para informar a nuestro cerebro sobre nuestros movimientos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente. Nuestro cerebro aprende a ignorar esas señales, por lo que, al regresar a la gravedad, dependemos en gran medida de nuestros ojos para orientarnos visualmente”. Conozca: En video | Así fue el momento exacto del amerizaje de la nave Orión en el océano Pacífico Ese “olvido” temporal obliga a los astronautas a reaprender acciones básicas. Caminar con los ojos cerrados, por ejemplo, se convierte en un ejercicio difícil, “¡Caminar en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío! Aprender sobre esto puede ayudarnos a mejorar el tratamiento del vértigo, las conmociones cerebrales y otras afecciones neurovestibulares en la Tierra”, escribe.