Escándalo en el Real Madrid antes del clásico: Valverde terminó en el hospital tras pelea con Tchouaméni

Real Madrid vive otro escándalo según la prensa deportiva de España. A tres días del clásico ante el Barcelona, este jueves el diario Marca reveló que el uruguayo Federico Valverde terminó en el hospital luego de una pelea con el centrocampista Aurélien Tchouaméni. De acuerdo con la información publicada por el diario español Marca, el conflicto entre ambos futbolistas habría comenzado durante el entrenamiento del miércoles y se intensificó después dentro del vestuario del conjunto merengue. Según el medio ibérico, Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni al inicio de la jornada, situación que habría generado un ambiente tenso durante toda la práctica del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

La publicación señala que las entradas fuertes y los roces constantes entre ambos mediocampistas terminaron provocando una pelea al finalizar el entrenamiento. En medio del altercado, el futbolista uruguayo habría sufrido una fuerte contusión que le ocasionó una herida en la cabeza y obligó su traslado a un centro médico para recibir atención. Marca también aseguró que el volante francés reaccionó tras varios choques físicos durante la sesión, especialmente por acciones protagonizadas por Valverde.

Real Madrid abrió expediente disciplinario

La gravedad de lo sucedido habría provocado una rápida reacción de la dirigencia del club español. Según la prensa madrileña, pocos minutos después del incidente se realizó una reunión de urgencia en el vestuario. En el encuentro habría participado el director general del equipo José Ángel Sánchez, quien, según la información revelada, ordenó la apertura de un expediente disciplinario contra los dos jugadores involucrados.

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido, mientras crecen las dudas alrededor del ambiente interno del equipo en un momento decisivo de la temporada.

De cara al clásico