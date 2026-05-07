Escándalo en el Real Madrid antes del clásico: Valverde terminó en el hospital tras pelea con Tchouaméni

Real Madrid vive otro escándalo según la prensa deportiva de España. A tres días del clásico ante el Barcelona, este jueves el diario Marca reveló que el uruguayo Federico Valverde terminó en el hospital luego de una pelea con el centrocampista Aurélien Tchouaméni.
De acuerdo con la información publicada por el diario español Marca, el conflicto entre ambos futbolistas habría comenzado durante el entrenamiento del miércoles y se intensificó después dentro del vestuario del conjunto merengue.
Según el medio ibérico, Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni al inicio de la jornada, situación que habría generado un ambiente tenso durante toda la práctica del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.