Consumir alcohol es legal para los no-musulmanes de más de 21 años , pero estrictamente regulado. Está prohibido transportarlo en el equipaje, incluso comprado en los ‘duty free’. Los residentes pueden comprar en una tienda únicamente dedicada a su venta que no está abierta a los visitantes. Los espectadores podrán beber en la mayoría de hoteles internacionales, donde una cerveza o un vaso de vino pueden costar una decena de euros y un cóctel más de 15 euros.

La embajada de Estados Unidos recomienda también verificar la legalidad de los tratamientos médicos, “en particular los estimulantes y analgésicos fuertes”, y de viajar con las recetas.

También se recomienda no importar carne de cerdo o productos que puedan ser “percibidos como pornografía” (vídeos, sex-toys).

Vestimenta y comportamiento

El velo no es obligatorio para las mujeres. Sin embargo, se pide a todo el mundo vestirse “púdicamente” en público, cubriéndose hombros y rodillas. En los edificios oficiales, se aplica esta regla.

En los lugares generalmente frecuentados por expatriados, esta regla apenas es respetada. Teniendo en cuenta las temperaturas (entre 15 y 30 grados) y el uso de la climatización en los estadios, se recomienda llevar vestimentas aptas para el calor.

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas y la embajada estadounidense recomienda a las mujeres embarazadas llevar un certificado de matrimonio por si necesitan tratamiento médico. A las mujeres embarazadas que no estén casadas y víctimas de agresiones sexuales, se les aconseja contactar a la embajada.

Un centro consular estará abierto para el público desde el 1 de noviembre al 25 de diciembre, en el barrio de West Bay, a la salida de la estación de metro DECC.

A pesar de las leyes que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la web de la tarjeta Hayya asegura que no hay “ninguna restricción” que prohíba a “los amigos no casados de sexo diferente o a las parejas (incluidas Lgtbq) alojarse en la misma habitación”.

“La vida privada en Qatar es muy respetada”, remarca la embajada de Reino Unido. Esta advierte, sin embargo, como la organización, que las muestras de afecto en público, sea cual sea el sexo o la orientación sexual, “pueden ser consideradas como ofensivas”.

“Las actividades como las manifestaciones, las conglomeraciones de grandes grupos, el proselitismo religioso o la defensa del ateísmo y los discursos críticos con el gobierno de Catar o del Islam, pueden también ser perseguidos penalmente”, avisa la embajada estadounidense.

La Fifa repite que las banderas arcoíris son bienvenidas en los estadios, pero las autoridades cataríes llaman a la prudencia fuera de ellos.

Transportes

Catar, que “se espera atascos”, recomienda a los visitantes a priorizar los transportes públicos, gratuitos para los poseedores de la tarjeta Hayya.

El metro (que conecta con cinco de ocho estadios), estará abierto de 6:00 a.m. a 3:00 a.m. todos los días excepto el viernes, que abrirá a las 9:00 a.m. El tráfico de autobuses será denso para conectar con los estadios, los aeropuertos, algunos alojamientos y las principales ‘fan-zones’.

Taxis y VTC también estarán disponibles.

En una de las principales vías exprés de Doha, un carril será dedicado exclusivamente a los autobuses, taxis, vehículos médicos y oficiales. Aquellos que tomen ese carril sin autorización se arriesgan a una multa de 500 riyals cataríes (sobre 137 dólares).

Medidas ligadas al Covid-19

La vacunación no es obligatoria, pero los visitantes de más de 6 años deberán presentar en el aeropuerto un resultado negativo de menos de 48 horas en el momento de la salida si es un test PCR y de menos de 24 horas si es un test de antígenos.

Después, ya no será necesario efectuar más test, salvo en caso de síntomas o el día después de haber tenido contacto con un positivo. Los visitantes no-inmunizados también deberán llevar mascarilla durante 10 días.