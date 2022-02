Tras perder frente Argentina y quedar al borde de la eliminación en la clasificación al Mundial, el seleccionador de Colombia, Reinaldo Rueda, aseguró que es “inexplicable la falta de gol de su equipo y expresó que seguirán luchando hasta el final por el cupo a Qatar.

La Tricolor, que es séptima en la Eliminatoria con 17 puntos, no gana ni anota gol desde hace siete juegos en dicha competición.

“Ha faltado claridad en el último pase y eficacia en la finalización. Es inexplicable lo que sucede de acuerdo a lo que muestra el equipo en la cancha y en los entrenamientos. Falta el gol, se han creado opciones, pero no tenemos la eficacia”.

La Albiceleste venció con un gol de Lautaro Martínez, a los 29 minutos, en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

“Es un momento muy difícil por lo que hemos vivido esta semana. Nunca nos había tocado perder dos juegos en esta Eliminatoria. Eso tiene al grupo muy golpeado. Ahora nos toca asumir la responsabilidad”.

El orientador aseguró que el tema actitudinal no es un argumento por el que la Selección viene en racha negativa.

“Creo que el grupo siempre ha sido generoso, se ha brindado, quizá el no logro de resultados ha hecho que se pierda un poco de seguridad, pero este es un grupo noble en el esfuerzo. En todos los juegos se han generado muchas situaciones, pero no se han podido concretar, no hemos sido eficaces y hemos cometido errores”, dijo Rueda, al agregar que desea continuar al frente del proceso con el equipo.

“Indudablemente queremos seguir con la fortaleza de que estamos en el camino, que esto no ha terminado y tenemos que responder hasta el final. Se alejaron mucho las posibilidades pero hasta el momento no se termina la clasificatoria. La idea es levantarnos, reaccionar y saber que nos quedan dos jornadas en las que debemos sumar si queremos estar en el Mundial. Aún no estamos muertos”.