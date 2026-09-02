Richard Ríos ya tiene nuevo club y debutará ante el equipo de Cristiano Ronaldo

Richard Ríos tiene nuevo equipo. Este miércoles, Al Ittihad confirmó oficialmente la incorporación del volante antioqueño, quien jugará cedido durante una temporada en el fútbol de Arabia Saudita, después de llegar a un acuerdo con Benfica. La operación no contempla una opción de compra, por lo que, en principio, el colombiano regresará al club portugués a mediados de 2027.
“Un colombiano para levantar tu ánimo y controlar tu mediocampo”, fue el mensaje con el que el conjunto saudí presentó a Ríos a través de sus redes sociales, acompañado de un video de bienvenida para el futbolista de 26 años.
El mediocampista llega al fútbol saudí después de disputar recientemente el Mundial con la Selección Colombia y tras poco más de una temporada en Europa. Su llegada a Al Ittihad representa un nuevo capítulo en una carrera que ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años.