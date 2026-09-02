De la Espriella nombra nueva ministra de Educación en reemplazo de Viviane Morales, ¿qué pasó?

El presidente Abelardo De la Espriella anunció, en la noche de este miércoles, que la ministra de Educación ya no será más Viviane Morales sino la abogada Ilva Myriam Hoyos.
“Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, afirmó De la Espriella.
El jefe de Estado agregó que “Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”.
Hoyos fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en la era de Alejandro Ordóñez, recién nombrado embajador de Colombia ante la OEA.
Ilva era parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia. Es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra.
También cursó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.
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