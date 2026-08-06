Rodri elige al Barcelona y deja al Real Madrid sin su gran objetivo

El mercado de fichajes europeo podría tener uno de sus movimientos más sonados en las próximas semanas. Rodri Hernández dio un paso decisivo para convertirse en nuevo jugador del Barcelona, luego de comunicar su aprobación a la Dirección Deportiva azulgrana para incorporarse al proyecto deportivo que lidera Hansi Flick. Con el visto bueno del internacional español, el conjunto catalán ya tiene autorización para iniciar las negociaciones con el Manchester City, propietario de sus derechos deportivos. Sin embargo, en el Barcelona son conscientes de que no será una operación sencilla, ya que el club inglés no estaría dispuesto a negociar por una cifra inferior a los 50 millones de euros. Desde el entorno azulgrana reconocen que existe un acuerdo con el futbolista, aunque insisten en que el fichaje todavía está lejos de concretarse.

La ofensiva del Barcelona por Rodri tomó fuerza después de conocerse la delicada situación física de Frenkie de Jong. El volante neerlandés continúa sometido a un tratamiento conservador para evitar una cirugía, pero las últimas evaluaciones apuntan a que esa alternativa no ha dado los resultados esperados y todo indica que deberá pasar por el quirófano en los próximos días. De confirmarse la operación del mediocampista neerlandés, el tiempo de recuperación podría extenderse entre cuatro y cinco meses, un escenario que obligó al Barcelona a buscar un reemplazo de primer nivel para una posición clave en el esquema de Flick.

La carrera por Rodri también tuvo como protagonista al Real Madrid. El club blanco había mostrado un fuerte interés en incorporar al actual volante del Manchester City e, incluso, existía un principio de acuerdo con el jugador. Sin embargo, el avance de las negociaciones se fue frenando con el paso de las semanas, situación que aprovechó el Barcelona para tomar la delantera y convencer al futbolista. Desde el pasado miércoles, en el entorno madridista ya existía pesimismo sobre las posibilidades de cerrar la incorporación del campeón de Europa con España, pues los mensajes que recibían apuntaban a que su prioridad había cambiado y que terminaría vistiendo la camiseta azulgrana.

Ahora, el Barcelona afronta la parte más compleja de la operación: alcanzar un acuerdo económico con el Manchester City. Aunque el sí del jugador representa un paso fundamental, en el club catalán saben que el desenlace dependerá de una negociación exigente con el conjunto inglés, que mantiene una valoración elevada por uno de los mejores mediocampistas del fútbol mundial.