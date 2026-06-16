AC Milán tiene nuevo DT: un portugués con experiencia en Reino Unido asume el liderazgo

El entrenador portugués Ruben Amorim, despedido a principios de este año en el Manchester United, fichó por el AC Milan, anunció el martes el club lombardo, que busca reconstruirse tras no conseguir clasificarse para la próxima Liga de Campeones europea.
La prensa italiana habla de un contrato de dos años y de un salario anual para el técnico de 3,5 millones de euros (4 millones de dólares).
“Hay ambiciones que te acompañan durante toda tu carrera y entrenar al AC Milan siempre ha sido una de las mías”, declaró Amorim, citado en el comunicado. “Es un reto que afronto con orgullo y entusiasmo”, aseveró.