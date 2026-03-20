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En Nacional dieron la cara, le hablaron de frente a la hinchada y defendieron su proyecto deportivo

En el club antioqueño rompieron el silencio y enviaron un mensaje claro: hay respaldo total al proyecto. En medio de críticas y presión, directivos, técnico y jugadores cerraron filas y se sinceraron con la hinchada.

  • Imágenes de la rueda de prensa que dieron en Nacional. FOTO NACIONAL ES PASIÓN
    Imágenes de la rueda de prensa que dieron en Nacional. FOTO NACIONAL ES PASIÓN
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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En medio de la tormenta deportiva tras la eliminación de la Sudamericana y la derrota en Liga frente a Millonarios, en Atlético Nacional decidieron dar la cara. En una rueda de prensa poco habitual, la dirigencia, el cuerpo técnico y referentes del plantel comparecieron de manera conjunta para enviar un mensaje claro: hay respaldo total al proyecto, pese a las críticas y la frustración de la hinchada.

El presidente Sebastián Arango fue el encargado de abrir el espacio con un tono autocrítico y conciliador. Reconoció que la eliminación de la Copa Sudamericana fue un golpe duro para todos los estamentos del club, desde los directivos hasta los aficionados. “La frustración es legítima y la compartimos”, aseguró, dejando claro que entienden la exigencia del entorno.

Lejos de esquivar las críticas, el directivo insistió en que la inconformidad de la hinchada es una muestra del amor por el club. Sin embargo, también pidió respaldo en un momento complejo: “No dejen de exigir, pero tampoco de acompañar. La grandeza se revalida todos los días”.

Respaldo total al proyecto y al técnico

Uno de los puntos más sensibles de la conferencia fue la continuidad del entrenador Diego Arias, cuestionado tras el fracaso continental. Ante los rumores de una posible salida, la dirigencia fue contundente: el respaldo no es solo al técnico, sino al proyecto integral que se viene construyendo.

Arango dejó claro que no se trata de una decisión basada en la terquedad, sino en la convicción. “No estamos aferrados a una persona, estamos comprometidos con un proceso. Y ese proceso se evalúa todos los días”, explicó.

El propio técnico, por su parte, asumió el momento con serenidad. Reconoció la incomodidad que generan los malos resultados, pero destacó la unión interna del grupo como principal fortaleza. “En el fútbol siempre se busca un culpable, pero aquí estamos dispuestos a asumir juntos los momentos difíciles”, afirmó.

El plantel también respondió

Desde el vestuario, el capitán David Ospina respaldó públicamente al cuerpo técnico y al proyecto institucional. El arquero fue claro: la respuesta debe darse en la cancha.

“Sabemos que todo depende de los resultados. Lo de la Sudamericana fue un golpe duro, pero el equipo ya mostró carácter en el siguiente partido. Tenemos claro que debemos revalidar este proyecto con hechos”, señaló.

El mensaje del plantel apunta a la resiliencia: levantar cabeza tras el fracaso internacional y enfocarse en los objetivos locales, donde el equipo se mantiene como protagonista.

Autocrítica y ruido externo

Otro de los temas abordados fue la constante circulación de rumores sobre salidas de jugadores, cambios de técnico y decisiones internas. Desde el club reconocieron fallas en la comunicación y asumieron parte de la responsabilidad por no haber sido oportunos al desmentir informaciones.

Arango fue enfático en este punto: “Muchas de esas versiones no son reales. Somos responsables de no haberlas enfrentado a tiempo y vamos a mejorar en ese aspecto”. Además, anunció una mayor apertura hacia los medios para evitar desinformación y “ruido” alrededor de la institución.

¿Proyecto roto o en construcción?

La gran pregunta que sobrevuela al entorno verdolaga es si el proyecto deportivo sigue en pie o necesita un cambio radical. Desde la dirigencia, la respuesta fue clara: no consideran que esté roto.

Por el contrario, defienden que el equipo cuenta con una nómina de alto nivel, construida con una fuerte inversión y pensada para competir a nivel internacional. Precisamente por eso, reconocen que la eliminación duele aún más.

“No vendemos un equipo inexistente. Nacional tiene una nómina competitiva que muchos clubes quisieran. Por eso duele tanto no haber cumplido el objetivo”, señalaron desde la dirección deportiva.

Aun así, también admitieron que se han cometido errores y que ya se han tomado decisiones internas, aunque no siempre visibles para el público.

Un mensaje directo a la hinchada

El cierre de la conferencia dejó un mensaje directo: el club necesita de su gente. En medio de críticas, dudas y frustración, la institución apeló a la unión como camino para salir adelante.

El pedido fue claro: exigir, pero también acompañar. Creer, pero basado en hechos. Y entender que, aunque el golpe fue fuerte, el proyecto sigue en marcha.

En definitiva, Atlético Nacional optó por enfrentar la crisis con transparencia, respaldo interno y un discurso de continuidad. Ahora, como lo reconocieron todos los protagonistas, será el rendimiento en la cancha el que termine validando —o no— esa apuesta.

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