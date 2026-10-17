Triunfo agónico de Santa Fe ante Caracas en el debut en la Copa Libertadores Femenina

El balance para los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina es positiva, ya que Santa Fe ganó y Deportivo Cali empató, en el duelo del debut ante Caracas y Libertad, respectivamente.

El segundo en aparecer en escena fue el equipo Cardenal, que se enfrentó a Caracas y logró una agónica victoria 3-2 para sumar sus primeros tres puntos en el grupo de la muerte, ya que comparte zona con el campeón Corinthians y con Colo Colo de Chile.

El cuadro colombiano se fue abajo en el marcador, tras la sanción de un penal que convirtió la venezolana Emaiver Mota a los 25 minutos, Katherine Valbuena empató a los 44 y a los 45+5 Mariana Zamorano convirtió el penal sancionado por la jueza, por una mano en el área.

En la segunda parte, Fabiola Solórzano, anotó a los 48 minutos y, en el tiempo de reposición, 90+3, un cabezazo de Andrea Pérez, tras el cobro de un tiro libre, le dio la victoria al cuadro Cardenal.

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