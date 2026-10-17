Todo sobre el Victoria’s Secret Fashion Show 2026: ¿habrá una colombiana en la pasarela?

El desfile de Victoria’s Secret regresa este domingo 18 de octubre con modelos internacionales, presentaciones musicales y la elección de una nueva integrante de sus ángeles. Colombia también tiene una representante en la competencia que busca descubrir el próximo rostro de la marca: Paloma Echavarría.
El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará en Los Ángeles, California, y podrá verse gratis por internet. La pasarela reunirá a figuras reconocidas del modelaje y artistas como Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo KATSEYE.