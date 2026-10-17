De $1.000 a $5.000 millones: revelan nueva cifra sobre el supuesto pago por el asesinato de Miguel Uribe

Nuevas informaciones entregadas a la Fiscalía General de la Nación y a la familia de Miguel Uribe Turbay señalan a Géner García Molina, alias John 40, uno de los hombres cercanos a Iván Márquez, como presunto financiador y cerebro del asesinato del senador y precandidato presidencial, ocurrido en Bogotá en junio de 2025. Según una denuncia conocida por la revista Semana, el dinero destinado al crimen habría ascendido a $5.000 millones y provenido de actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Los señalamientos forman parte de información que las autoridades deben contrastar dentro de la investigación.

Las revelaciones proceden de una persona vinculada con la Segunda Marquetalia que, según el informe, busca beneficios judiciales y acceder a las recompensas ofrecidas por información sobre los jefes de esa organización armada, entre ellos John 40 e Iván Márquez. Hasta ahora, uno de los principales señalados en la planeación del magnicidio era José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, quien habría muerto en combate, aunque, según la información publicada, no existen pruebas concluyentes de ese fallecimiento. El testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo o la Firma, ya había apuntado a la Segunda Marquetalia como responsable de ordenar el asesinato. Su declaración también mencionó recursos para financiar la operación y pagar sobornos, mientras que las nuevas pistas amplían la hipótesis sobre el origen del dinero y la participación de otros integrantes de la organización.

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Los $5.000 millones y el origen de los recursos

De acuerdo con los datos conocidos por Semana, la financiación del homicidio habría incluido diferentes partidas. En su declaración inicial, alias el Viejo habló de $1.000 millones para cubrir la logística del atentado y la operación de la estructura de sicarios dirigida por Élder José Arteaga, alias Chipi o el Costeño. Otros $600 millones, según ese relato, se habrían destinado a sobornar a integrantes de la justicia y desviar la investigación. Sin embargo, la nueva información plantea que el monto total habría llegado a $5.000 millones, reunidos presuntamente por John 40 a partir de negocios ilícitos en la frontera colombo-venezolana. Una parte de esos recursos provendría de una mina de oro y coltán ubicada en Barrancominas, Guainía, que estaría bajo el control de García Molina. Según la denuncia, el dinero llegaba a los campamentos a través de alias el Viejo, capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, en Puerto Lleras, Meta.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado en Bogotá en junio de 2025. Nuevas denuncias señalan un supuesto pago de $5.000 millones por el crimen, una cifra que deberá ser verificada por la Fiscalía. Foto: Colprensa

El documento entregado a la Fiscalía advierte: “La fuente indica que el dinero ingresaba a los campamentos a través de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien, según la información, recogió el dinero del crimen. Este fue capturado el 27 de octubre de 2025 en la vereda Brisas del Güéjar, municipio de Puerto Lleras (Meta). Su situación procesal debe ser contrastada con el expediente”, según la denuncia conocida por la revista.

Reuniones en Colombia y Venezuela para coordinar el crimen

Los nuevos señalamientos ubican la presunta coordinación del asesinato entre Villavicencio, Meta, Carurú, Vaupés, y campamentos en Venezuela. Según el testimonio, dos hermanos de John 40 que residen en Villavicencio, se habrían reunido con alias el Viejo para coordinar el ingreso a los campamentos, la ejecución del homicidio y la entrega del dinero. La fuente mencionó cuatro encuentros relacionados con la preparación del ataque: -Una reunión en Venezuela, en un campamento de Iván Márquez, en la que también habrían participado John 40 y alias el Zarco Aldinever. -Tres reuniones en Carurú, Vaupés, en un campamento atribuido a John 40. La información también señala que García Molina presuntamente se desplazaría por esa zona en cuatrimotos anfibias de seis ruedas, compradas en Bogotá y transportadas como carga hacia Vaupés. La decisión de asesinar a Uribe Turbay habría sido tomada por Iván Márquez durante una reunión con integrantes de la cúpula de la Segunda Marquetalia. En la planeación también habrían participado, de manera presencial o virtual, Geovany Andrés Rojas, alias Araña; alias Jairo o Popeye; Walter Mendoza, jefe de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; el Zarco Aldinever y John 40. La Fiscalía deberá establecer el alcance de la participación de cada uno de los mencionados y verificar las versiones sobre las reuniones, la financiación y la cadena de mando.

La hipótesis de un atentado contra César Gaviria

Entre los datos incorporados a la denuncia aparece otra posible línea de investigación: un supuesto plan para atentar contra el expresidente César Gaviria Trujillo. En ese caso, la información señala a Kendry Téllez, alias Yaco, quien habría tenido vínculos con estructuras urbanas de las antiguas Farc. El hombre también fue mencionado por alias el Viejo en relación con el magnicidio de Uribe Turbay. En su declaración ante la Fiscalía, el testigo afirmó: “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez (Yaco)”. Según la nueva información, Yaco habría viajado en dos ocasiones a Venezuela, a donde presuntamente ingresó por Puerto Carreño. La fuente sostiene que estaría en ese país y menciona a un familiar residente en Madrid, España, que viajaría entre España, Estados Unidos y Canadá y que, al parecer, apoyaría actividades financieras de la Segunda Marquetalia. Estas afirmaciones también están pendientes de verificación.

Tarazona señaló al Congreso y la defensa de Calarcá respondió

Otra de las líneas que rodean el caso corresponde a las declaraciones de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. La mujer afirmó que recibió información según la cual la orden del asesinato habría salido del Congreso de la República y aseguró que puso esos datos en conocimiento de la Fiscalía. “Me dice que la orden salió del Senado. La fuente está metida allá adentro, la cual se comunica conmigo cuando él me dice que está y qué va a pasar. Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y extremen sus medidas de seguridad”, afirmó Tarazona. La esposa del senador también divulgó un mensaje que, según explicó, recibió de una fuente cercana a los hechos: “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado. Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a él, y yo le creo 100 por ciento; por eso he intentado comunicarme con usted, pero ha sido imposible”. Luis Eduardo de la Hoz, abogado de Marcos Calarcá, rechazó los señalamientos contra su defendido y sostuvo que este cumple con sus compromisos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, cuestionó la formulación de acusaciones sin pruebas incorporadas formalmente al expediente: “señalar sin las pruebas que estén dentro de la Fiscalía y acusar a nuestro grupo de protegidos resulta irresponsable”. Continúe leyendo: “Estoy vivo de milagro”: exalcalde de Jamundí sobrevivió a un atentado; su escolta murió La investigación ha identificado a la Segunda Marquetalia como la organización que, según las hipótesis de las autoridades y los testimonios conocidos, habría ordenado el crimen y financiado a la estructura de sicarios de alias el Costeño. Varios presuntos participantes han sido capturados y judicializados, incluido alias el Viejo, señalado como enlace en la operación. No obstante, todavía está por esclarecerse quiénes habrían dado la orden definitiva, cómo se distribuyeron los recursos y cuál fue el papel de cada uno de los señalados. Las nuevas revelaciones amplían las líneas de investigación, pero sus afirmaciones deben ser verificadas por la Fiscalía antes de establecer responsabilidades penales.

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