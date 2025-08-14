x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Santa Fe tomó drástica decisión tras denuncia de actos racistas en partido ante América

El cuadro Cardenal, campeón de la Liga Femenina en tres ocasiones en 2017, 2020 y 2023, es último del Grupo B sin puntos.

  • Santa Fe femenino tomó la decisión de jugar los próximos duelos como local sin público, mientras se define los resultados de la investigación por actos de racismo. Imagen de referencia. FOTO: Tomada de X @AmericaCaliFem
    Santa Fe femenino tomó la decisión de jugar los próximos duelos como local sin público, mientras se define los resultados de la investigación por actos de racismo. Imagen de referencia. FOTO: Tomada de X @AmericaCaliFem
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 7 horas
bookmark

Independiente Santa Fe perdía, en condición de local ante América de Cali, que logró el tanto a través de Alexa Bahr, podría ser sancionado por actos racistas de sus hinchas contra el cuerpo técnico y las jugadoras rivales.

Los hechos quedaron registrados en la transmisión oficial, ya que la central María Camila Rodríguez fue alertada por la cuarta árbitra Jeny Quinceno de lo que estaba pasando fuera de la cancha y por ello, la central realizó la seña universal que la Fifa ha designado para estos casos.

De inmediato llamó a las capitanas de cada equipo para mencionarles lo que estaba pasando y suspender el partido. Tras la intervención de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, la central decidió continuar el juego.

Pero tras el final y ya en la rueda de prensa, Carlos Hernández, técnico de América, ratificó la denuncia y además hizo un llamado para que estos casos no se presenten en el fútbol colombiano.

América por su parte sacó un comunicado, en el que rechazó también los hechos registrados en el partido ante Santa Fe.

¿Qué dijo la Dimayor sobre la denuncia por actos racistas?

En el marco de las denuncias presentadas en el partido entre Independiente Santa Fe y América de Cali por la Liga Femenina BetPlay, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, rechazó “contundentemente cualquier acto de racismo y xenofobia que se presente en el fútbol.”

Los organismos encargados han iniciado una investigación de lo sucedido. “La Dimayor continuará trabajando de manera decidida para erradicar todos los mensajes de violencia en el fútbol, un deporte que tiene como función traer unidad y alegría a todo el país”, señalaron desde la entidad.

Asimismo, “invitamos a todos los actores del Fútbol Profesional Colombiano a evitar la incitación a la violencia con el público que asiste a los estadios. ¡Es un trabajo que nos compete a todos!”, concluyeron.

La decisión que tomó Santa Fe

El cuadro Cardenal emitió un comunicado en el que niega que durante el compromiso ante América se presentaran actos racistas, pero que, a pesar de ello tomaron la decisión de jugar los próximos duelos sin público.

“Hacemos un llamado a todos los actores del fútbol a evitar expresiones y hacer eco a estos comportamientos que solo incentivan el odio y la violencia. También a ser responsables con sus declaraciones públicas”, señalaron desde el club.

Así mismo mencionaron que “somos conscientes que en el marco del fútbol y en medio de la euforia puede haber términos y/o palabras inadecuadas. Es por eso que desde Independiente Santa Fe y una vez escuchados varios actores del partido (directivos, jugadoras, cuerpo técnico y personal de seguridad) presentes en el compromiso disputado ayer –miércoles–, estamos seguros de que no hay evidencia de comportamientos racistas”.

Finalmente, confirmaron que “en virtud de la denuncia realizada y mientras transcurren las investigaciones pertinentes, hemos tomado la decisión de que los próximos partidos de nuestro plantel femenino en condición de local se disputarán sin público”.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida