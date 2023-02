Para el exárbitro, “los jueces no tienen una herramienta para evitar que los porteros vayan a molestar al pateador, o lo contrario, por lo que se busca reglamentar estos casos prohibiendo explícitamente con una ley, como una causal para amonestar al infractor”.

Según explicó el analista arbitral José Borda, tras estas situaciones, que generaron diversas reacciones entre la comunidad futbolera, en la IFAB d ecidieron revisar el tema, en pos de que no se “permita que los porteros en los tiros penaltis distraigan injustamente al pateador, incluso que no los provoquen”.

En la final se recuerda en particular el cobro dilapidado por el mediocampista Aurélien Tchouaméni, a quien el cuidapalos amedrentó, obteniendo frutos de ello.

Argentina le ganó 4-3 desde los once metros a la “Naranja Mecánica”, luego del empate 2-2 en el partido, mientras que al equipo galo lo superó 4-2, tras igualar 3-3 en los 120 minutos de juego.

Otra mirada

El analista arbitral Óscar Alexis Gutiérrez cree que esta decisión es una forma más de limitar la labor de los colegiados. “En la regla 12, en la que se habla de conductas, hay suficientes herramientas para que el árbitro corte con este tipo de situaciones sin necesidad de hacerle ninguna modificación a la regla. Es más de llamar a los jueces a que tomen medidas y no sean tan lapsos ante esta clase de situaciones, ya que son conductas antideportivas”, expresó.

Para Gutiérrez, frente a este tipo actuaciones o expresiones de los futbolistas, es el árbitro quien de acuerdo con su criterio debe de hacer valer la autoridad y tomar las medidas pertinentes.

“En el momento en el que se tomen las medidas no habrá que hacer ninguna modificación”, resaltó.

Óscar Alexis recordó que en el caso particular de Dibu, desde la Copa América había tenido comportamientos inadecuados, con conducta antideportiva y lenguaje injurioso, comportamientos que se pueden castigar con la reglamentación actual. Argumentó que entre las modificaciones que sí se podrían realizar, sería alejar al pateador del arquero, estipulando que no se pueda cruzar previo al cobro la línea de los 5.50 y de pronto que no se pueda hablar.

Su percepción es que todo se solucionaría con una circular de la IFAB, en la que se les pida a los jueces que sean más drásticos ante esta clase de casos.

“Cuando expulsen los primeros dos guardametas por situaciones de esta índole o a un jugador que tome una situación antideportiva, el resto van a entrar en cintura”, concluyó.

El futbolista Sebastián Hernández también compartió con este medio su posición al respecto: “La verdad esto siempre ha sido parte del fútbol, pero si creen que eso hace crecer el fútbol ojalá se haga realidad. Hace 20 años me acuerdo que a los árbitros los empujaban y los manoteaban, creo que sirvió en ese momento la decisión para respetar y que el juego tenga más ritmo. Si ellos creen que sirve para el espectáculo y el fair play en el juego, bienvenido sea”, indicó.

La conclusión de Hernández, hoy capitán del Atlético Huila, es la misma de la mayoría de los protagonistas del balompié, quienes esperan que cada decisión que se tome sea en pro del propio fútbol.