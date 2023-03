Sebastián Gómez está de vuelta y feliz en Nacional, esto dijeron él y Autuori sobre su regreso

Gómez dijo que sigue encantado de estar en Nacional: “Renovaría de por vida acá, es algo muy bonito lo que dice la gente de mí, pero no soy el alma del equipo, el alma somos todos los jugadores, aportando el ciento por ciento para conseguir lo que queremos”.

Sebastián indicó que al estar tantos partidos por fuera entiende aún más a los hinchas verdes, porque se sufre mucho desde su perspectiva.

“En la final de la Superliga quedé hasta sin voz y me logro identificar con los hinchas estando desde el otro lado, ya sé por qué se ponen como se ponen cuando el equipo gana, pierde o cuando las cosas no están bien”. Fue sincero y dijo que, aunque le encantaría poder estar ante Pasto, es una posibilidad que estarán manejando día a día. “En este momento soy mi propio médico y estamos analizando cuándo volver a competir”.

El mediocampista aprovechó para dar un concepto de lo que le ha visto al equipo en este inicio de temporada.

“Me parece que se está haciendo un gran trabajo, la Superliga nos dio un aire y un impulso para lo que queremos en este proceso, y todos los jóvenes que hay son de mucha calidad, somos afortunados de tenerlos. Toca apoyarlos, respaldarlos y enseñarles dónde están, qué es Atlético Nacional y para dónde vamos”.

Sobre el técnico Autuori dijo que tiene conceptos muy valiosos que a ellos les toca aplicar. “Él maneja diferentes estructuras y nosotros tenemos que acoplarnos. Hoy estamos de cuartos en la tabla de posiciones y Nacional tiene que estar en los primeros lugares y vamos a trabajar por eso”.

Agregó que si no alcanza a jugar el encuentro de este domingo ante Pasto, de pronto sí pueda estar ante Millonarios, pero que no se va a dejar llevar por la emoción. “Nada gano si me dejo seducir por el sentimiento y que después pasen cosas que uno no quiere. Confío en todos los profesionales de Nacional porque, a pesar de que tuve una cirugía compleja, gracias a ellos estoy en la cancha antes de lo programado”.

El capitán ya está en el barco verde, junto a sus compañeros, para remar hacia el éxito en este 2023.