Joven de Medellín fue rescatada de una red de trata de personas en República Dominicana; este es su testimonio

Una joven de Medellín, Antioquia, fue rescatada por agentes del Grupo de Investigación de la Policía Judicial de Migración Colombia, tras permanecer retenida por una red de explotación sexual en República Dominicana.
El operativo se llevó a cabo en el sector residencial Hazam Estudio, en Santo Domingo, luego de que un familiar de la víctima activara una alerta a través de la aplicación LibertApp, herramienta que permitió conocer la ubicación en tiempo real y dar aviso inmediato a las autoridades.