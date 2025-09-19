x

Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

Por medio de una publicación en redes sociales, el presidente Trump aseguró que el “ataque cinético letal” fue contra una embarcación que al parecer pertenecía a una organización terrorista.

  • FOTO: Captura video redes sociales y Getty
    FOTO: Captura video redes sociales y Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes 19 de septiembre a través de su plataforma de Truth Social un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra una embarcación de narcotraficantes en aguas internacionales del mar Caribe.

La operación, ejecutada bajo sus órdenes con un “ataque cinético letal”, ocasionó la muerte de tres presuntos narcoterroristas, por lo que el mandatario detalló que el ataque fue de forma concisa y contundente.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, expresó el presidente.

La acción, según la inteligencia estadounidense, se basó en la certeza de que la embarcación transportaba “narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses”.

Amplíe la noticia: Trump ordena al ejército de EE. UU. combatir los cárteles latinoamericanos, ¿irá contra organizaciones colombianas?

El operativo, que no dejó heridos entre los militares norteamericanos, se sumó a una serie de despliegues en la región caribeña. Este es el cuarto ataque de este tipo en la zona, elevando el número de fallecidos a diecisiete en total.

Aunque en esta ocasión no se mencionó la procedencia de la embarcación, los tres ataques anteriores estaban vinculados a las costas de Venezuela.

El despliegue militar en el Caribe por parte de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, se ha intensificado durante los últimos días con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia territorio norteamericano.

