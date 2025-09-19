Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes 19 de septiembre a través de su plataforma de Truth Social un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra una embarcación de narcotraficantes en aguas internacionales del mar Caribe.

La operación, ejecutada bajo sus órdenes con un “ataque cinético letal”, ocasionó la muerte de tres presuntos narcoterroristas, por lo que el mandatario detalló que el ataque fue de forma concisa y contundente.

“Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, expresó el presidente.