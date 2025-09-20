Nico Open ya tiene sus campeones 2025, Martín Ramírez y Mariana Beltrán se llevaron el honor

Terminó en el club Campestre Llanogrande el Nico Open, el certamen que realiza un hijo de la casa, el golfista profesional Nicolás Echavarría, y que contó con la presencia de 138 jugadores juveniles que llegaron en representación de 19 países.
Nico, quien siempre hace un pare en sus competencias, llegó a Medellín para compartir con los deportistas que lo ven como referente y como esa imagen a seguir, mientras que el integrantes del PGA Tour, aprovecha para compartir con quienes sueñan con ser profesionales.