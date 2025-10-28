x

La Selección Colombia sub-17 masculina tendrá a todas sus figuras en el Mundial de Qatar, ¿cuándo empieza y quiénes son los llamados?

El seleccionado colombiano busca superar su mejor presentación: fue cuarto en dos oportunidades (2003 y 2009).

  El futbolista antioqueño Santiago Londoño fue el goleador de la Selección Colombia en el Sudamericano de la categoría que se jugó a inicios de año en nuestro país. Foto: Cortesía FCF
    El futbolista antioqueño Santiago Londoño fue el goleador de la Selección Colombia en el Sudamericano de la categoría que se jugó a inicios de año en nuestro país. Foto: Cortesía FCF
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 15 horas
bookmark

El 2025 ha sido un año lleno de competencias para las selecciones de Colombia. Pronto se sumará una más: el equipo nacional sub-17 masculino disputará, desde el próximo lunes 3 de noviembre, el Mundial masculino de la categoría que se realizará en Qatar, contará con 48 participantes e irá hasta el 27 del próximo mes.

Los criollos, dirigidos por Fredy Hurtado, hacen parte del Grupo G de la Copa del Mundo. En su zona también están Alemania, Corea del Sur y El Salvador. El elenco cafetero, que terminó subcampeón del Sudamericano de la categoría que se realizó en nuestro país y cuyo partido final se jugó en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debutará el 4 de noviembre contra los alemanes.

Esta será la séptima participación de la Selección sub-17 en un Mundial de la categoría. Las anteriores fueron el 1989, 1993, 2003, 2007, 2009 y 2017. Desde aquella oportunidad no asistía a una Copa del Mundo de la categoría. A las ediciones de Brasil 2019 e Indonesia 2023, el elenco cafetero no clasificó.

¿Quiénes fueron los elegidos para representar al país en el Mundial sub-17?

Sin embargo, a la Selección Colombia le ha ido bien en el torneo. En las ediciones del 2003, que se hizo en Islandia, y la de 2009, que se realizó en Nigeria, el equipo nacional terminó en la cuarta casilla. Entre tanto, en la edición del 2017 que se hizo en India, los colombianos llegaron a octavos de final.

Ahora, con una generación de futbolistas que estará liderada por Cristian Camilo Orozoco Valdés, jugador vallenato de Fortaleza que, si todo sale bien, estará en el Manchester United de Inglaterra en junio del próximo año, buscará repetir su mejor presentación histórica. Entre los llamados también se destaca el delantero Santiago Londoño, del envigado, que brilló en el Sudamericano de la categoría de este año.

Estos son los convocados para el Mundial de Qatar:

Jorman camilo Mendoza, del Envigado; Criss Angel Macía, de Millonarios, Brai García Loboa, Deportivo Cali; Cristan Orozco, Fortlaeza; Juan José Cataño Vahos, Envigado FC; Kevin Angulo, América de Cali; Cristian David Flórez, Real Soacha; Jesús Peñaloza, Unión Magdalena; Camilo Amú, América de Cali; Miguel Ángel Solarte, Atlético Boca Juniors; Didier Fabian Henao, Boca Juniors; Edmilso Herazo, Barranquilla FC; Ángel Mora, Santa Fe.

Santiago Londoño, Envigado FC; David Eduardo Rodríguez, Millonarios; Miguel Ángel Agámez, Junior; Mtías Lozano Quiroz, Atlético Nacinal; Deivi Quiñones, Liga de Quito; Yaiker David Moya, Junior; José Rafael Escorcia De La Cruz, Atlético Nacional.

