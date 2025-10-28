La Selección Colombia sub-17 masculina tendrá a todas sus figuras en el Mundial de Qatar, ¿cuándo empieza y quiénes son los llamados?

El 2025 ha sido un año lleno de competencias para las selecciones de Colombia. Pronto se sumará una más: el equipo nacional sub-17 masculino disputará, desde el próximo lunes 3 de noviembre, el Mundial masculino de la categoría que se realizará en Qatar, contará con 48 participantes e irá hasta el 27 del próximo mes.
Los criollos, dirigidos por Fredy Hurtado, hacen parte del Grupo G de la Copa del Mundo. En su zona también están Alemania, Corea del Sur y El Salvador. El elenco cafetero, que terminó subcampeón del Sudamericano de la categoría que se realizó en nuestro país y cuyo partido final se jugó en el estadio Jaime Morón de Cartagena, debutará el 4 de noviembre contra los alemanes.